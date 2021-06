Franco126 in tour nel 2021: le date e le informazioni sui biglietti dei concerti del cantautore romano per la tournée Multisala Premiere.

L’estate 2021 sarà riscaldata anche dalla nuova musica di Franco126. Il cantautore romano, tra gli artisti più amati della scena indie capitolina, sarà protagonista di un tour denominato Multisala Premiere nei mesi di luglio, agosto e settembre. Gli eventi speciali prodotti e distribuiti da Vivo Concerti serviranno al cantautore per tornare a regalare grandi emozioni ai propri fan, attraverso l’ascolto dal vivo dei brani che compongono il suo secondo album, Multisala, pubblicato il 23 aprile 2021. Di seguito le informazioni sulle date e i biglietti.

Franco126 tour 2021: le date dei concerti

Dal grande festival di Stupinigi al Mantova Live, passando per date in Puglia, in Sicilia, in Veneto, in Romagna. Il cantautore romano non si farà mancare davvero nulla, in vista delle due date speciali nei palazzetti più importanti d’Italia previste per l’autunno 2021.

Concerti Franco126

Di seguito il calendario con tutte le date dei concerti del cantautore ex sodale di Carl Brave:

– 24 luglio allo Stupinigi Sonic Park di Nichelino (Torino)

– 6 agosto all’Arena della Regina di Cattolica (Rimini)

– 7 agosto al Follonica Summer Nights di Follonica (Grosseto)

– 12 agosto all’Oversound Festival di Lecce

– 20 agosto al Nottinarena di Lignano Sabbiadoro (Udine)

– 29 agosto all’Anfiteatro Falcone Borsellino di Zafferana Etnea (Catania)

– 3 settembre al NoSound Fest di Servigliano (Fermo)

– 4 settembre al Mantova Live di Mantova

Il tour estivo anticiperà due date importanti nei palazzetti italiani, quella del 5 novembre al Mediolanum Forum di Assago e quella del 10 novembre al Palazzo dello Sport di Roma. BIglietti disponibili su Vivoconcerti.com. Di seguito il post con l’annuncio dell’artista:

Franco126 con Frah Quintale

Dopo Multisala, Franco126 è tornato a far sentire la sua voce come ospite d’onore del nuovo album di un suo grande amico, il rapper bresciano Frah Quintale. In particolare Franchino è presente nel brano Chicchi di riso, una delle tracce più amate di Banzai (lato arancio).