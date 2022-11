le date e i biglietti del tour

Zucchero, i concerti del 2023: le date e i biglietti del nuovo tour di Sugar Fornaciari, che tornerà a esibirsi nell’Arena “di casa”.

Dopo averci emozionato con una lunga residency all’Arena di Verona, non proprio un palcoscenico da poco, Zucchero sta iniziando a svelare anche i suoi nuovi progetti per il 2023. Il bluesman emiliano ha in particolare ufficializzato due concerti, i primi per il nuovo anno nel nostro Paese. E sono dei live di casa per lui, nel vero senso della parola. Ecco tutti i dettagli sulle date e i biglietti.

I concerti di Zucchero nel 2023: date e biglietti

Il rinvio causato dal Covid aveva fatto slittare la residency di Sugar in Arena di un paio di anni, ma l’attesa è stata, ovviamente, ben ripagata da quello che rimane uno dei più grandi bluesman della nostra canzone. Un artista in grado di fare la differenza con i suoi brani apprezzatissimi sia in Italia che all’estero.

Zucchero

Stavolta ha deciso di tornare a casa per due eventi speciali all’interno di Reggio Emilia. O meglio, della RCF Arena, quella di Campovolo inaugurata nel corso del 2022 dalla mega festa di un altro grande artista emiliano, Ligabue. L’appuntamento è per il 9 e il 10 giugno 2023 in un contesto unico. Per l’occasione infatti l’Arena ospiterà 35mila posti a sedere, diventando la più grande in Europa per numero di “sedute”. I biglietti sono in vendita sul circuito TicketOne.

Non resta dunque che accaparrarsi un tagliando e aspettare con ansia i due concerti più importanti del 2023 per i fan di Fornaciari. Perché il ‘re del blues’, è e sarà ancora per molto tempo uno degli entertainer più grandi della musica italiana, tra i pochi artisti capaci veramente di farsi apprezzare all’estero per la sua vocazione internazionale.

Ecco il post con la locandina:

Fornaciari e l’Arena di Verona

Il rapporto tra Zucchero e l’Arena di Verona è davvero speciale e non è un caso che sia stata scelta quella location come unica italiana per il suo nuovo tour mondiale, andato in scena nel 2022. L’Arena è per il bluesman “uno dei più bei posti al mondo per fare musica“.

Per ora ci godiamo un video live di Zucchero all’Arena di Verona nel 2008. Ecco Così celeste: