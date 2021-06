Umberto Tozzi in tour nel 2021: le date e i biglietti dei concerti acustici del cantautore torinese nell’estate.

Umberto Tozzi torna in concerto. Dopo la lunga collaborazione con Raf, interrotta dallo scoppio della pandemia da Covid, il cantautore è pronto a riportare in giro per tutta l’Italia le sue storiche canzoni, quelle che hanno fatto ballare e cantare a squarciagola milioni e milioni di fan in tutto il mondo. Il nuovo tour sarà acustico, e darà l’opportunità a tutti di ascoltare le canzoni così come sono nate, pianoforte e chitarra, con l’accompagnamento dei grandi musicisti che collaborano con lui. Andiamo a scoprire tutte le date e le informazioni sui biglietti.

Umberto Tozzi tour 2021: le date dei concerti

“Saranno delle serate uniche, sentirete le canzoni così come sono nate, pianoforte e chitarra, e sarò accompagnato dai miei grandi musicisti. Non mancheranno i grandi successi e ci sarà spazio anche per canzoni mai eseguite nei miei live“, ha scritto su Instagram il cantautore torinese classe 1952.

Umberto Tozzi

Di seguito il calendario completo ufficializzato dall’artista, in costante aggiornamento:

– 5 giugno alla Flower Arena di Bellaria Igea Marina (Rimini)

– 5 luglio allo Stupinigi Sonic Park di Nichelino (Torino)

– 9 luglio al Castello Sforzesco di Vigevano (Pavia)

– 13 luglio alla Cavea di Roma

– 16 luglio all’Arena della Marca di Treviso

– 17 luglio al Castello di Udine

– 19 luglio al Carroponte di Milano

– 25 luglio in piazza Trento e Trieste a Ferrara

– 7 agosto al Festival Marenia di Marina di Pisa

– 18 agosto all’Anfiteatro Falcone e Borsellino di Zafferana Etnea (Catania)

Biglietti per i concerti di Umberto Tozzi

I ticket per i concerti del noto cantautore di Gloria e Ti amo sono disponibili sul circuito TicketOne e in tutti i punti vendita autorizzati. Il prezzo è variabile: si parte dal minimo di 20 euro dell’evento di Ferrara al minimo di 38 euro più diritti di prevendita per gli spettacoli di Roma e di Sesto San Giovanni.