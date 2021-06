Metallica in Italia per un concerto nel 2022: la data e le informazioni sui biglietti del gruppo americano nel nostro paese.

Trema il mondo del rock e del metal in Italia: stanno per tornare nel nostro paese i Metallica. I giganti di San Francisco sono pronti a far esplodere i propri sostenitori con un nuovo concerto da urlo. Un annuncio straordinario che ha messo fatto già scatenare la metal-mania da Nord a Sud. Andiamo a scoprire l’unica data finora annunciata e i dettagli sui biglietti

Metallica in Italia: la data al Firenze Rocks

L’appuntamento è alla Visarno Arena, per la quarta giornata del Firenze Rocks 2022. La data da segnare sul calendario è quella del 19 giugno 2022. Con un anno di anticipo, la band ha dunque annunciato il proprio ritorno in Italia per un concerto straordinario, già tra i più attesi dei prossimi dodici mesi.

Metallica

I biglietti per poter assistere al grande evento del gruppo californiano sono disponibili dal 17 giugno 2021 per il Met Club in presale, per gli utenti dell’App Intesa Sanpaolo Reward dal 18 giugno, per tutti gli altri dal 21 giugno su TicketOne e in tutti i punti vendita autorizzati.

Metallica e non solo: tutti i big del Firenze Rocks

Non solo la band californiana. Sono tanti i protagonisti già attesissimi al Firenze Rocks 2022. Tra questi anche i Green Day, headliner nella prima giornata, e i Muse, protagonisti nella seconda giornata. Mancano solo gli headliner della terza giornata.

Per quanto riguarda la band di James Hetfield, da poco hanno fatto intendere di essere pronti a lanciare una nuova edizione di Metallica, il Black Album del 1991. Un disco che ha cambiato, nel bene o nel male, la storia della loro carriera, imponendoli a livello mainstream. Di seguito il video della loro straordinaria Enter Sandman, una delle canzoni rock e metal più amate di tutti i tempi: