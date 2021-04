Motta in tour nel 2021: le date e i biglietti dei live del cantautore di Dov’è l’Italia per promuovere il nuovo album Semplice.

Motta è pronto a portare la sua nuova musica in giro per l’Italia. Dopo un paio d’anni di pausa in seguito all’esperienza sanremese e allo stop imposto dal Coronavirus, il cantautore è pronto a ripartire da un nuovo album, Semplice, e da un tour di supporto con alcuni concerti già ufficializzati. Scopriamo il calendario completo dei tanti appuntamenti che vedranno protagonista il cantautore.

Motta in concerto nel 2021: date e biglietti

Sono due per il momento i concerti annunciati per il tour del cantautore toscano in vista della promozione del nuovo album Semplice.

Motta e Carolina Crescentini

Queste le prime date: il 21 luglio è atteso al Carroponte di Milano, il 10 settembre all’Auditorium Parco della Musica di Roma. I biglietti per gli spettacoli di Motta sono in vendita sul circuito TicketOne.

Il nuovo album di Motta è Semplice

Dopo l’esperienza sanremese del 2019, il cantautore riparte da Semplice. Il suo nuovo album, prodotto dallo stesso artista, è stato già anticipato dal singolo E poi finisco per amarti. Per questo disco Motta ha fatto grande attenzione a ogni dettaglio, ha studiato il vissuto, la quotidianità, trasformandola in musica. Una scelta che si mostra fin dalla copertina, in cui non compare il suo volto, in controtendenza rispetto a quanto accade negli ultimi anni. Molti i grandi musicisti coinvolti ini questa avventura: dal percussionista Mauro Refosco (con esperienze anche con David Byrne, Red Hot Chili Peppers ecc.) a Bobby Wooten, bassista che ha lavorato spesso con Byrne.

Di seguito il video di Dov’è l’Italia di Motta: