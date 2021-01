Il Tre, concerti nel 2021: le date e i biglietti per i nuovi live dell’artista romano classe 1997, pronto a debuttare sul palco con il suo primo album.

Salvo sgradevoli sorprese, il 2021 sarà ricordato come l’anno del debutto dal vivo per Il Tre. L’artista romano ha annunciato due appuntamenti live per promuovere l’uscita del suo album d’esordio, Ali, in arrivo sul mercato il 19 febbraio. Forte del successo di Te lo prometto, singolo da disco di platino che ha conquistato TikTok, il rapper romano fa così il suo debutto tra i grandi nella nostra musica, ed è pronto a emozionare i fan anche in due dei club più importanti d’Italia. Ecco tutte le informazioni sulle date e i biglietti.

Il Tre: le date dei concerti

Il Tour Club 2021 dell’artista, prodotto e distribuito da Vivo Concerti, sarà la prima grande esperienza dal vivo per il rapper romano, che negli ultimi mesi ha scalato le classifiche italiane su tutte le piattaforme, confermandosi come uno degli emergenti di maggior talento.

Il Tre

Per il momento sono state annunciate solo due date, ma la speranza è che, Covid permettendo, il tour possa ampliarsi nel 2022. Di seguito il calendario con i primi concerti:

– 11 dicembre al Fabrique di Milano

– 18 dicembre all’Atlantico di Roma

I biglietti dei concerti di Il Tre

I biglietti per questi due straordinari appuntamenti dal vivo di Guido Senia (questo il vero nome di Il Tre) sono disponibili dal 27 gennaio sul circuito TicketOne e nei rivenditori autorizzati.

Sarà un’occasione davveso speciale per vivere, a pochi giorni dal Natale, l’esperienza di un concerto dal vivo di uno dei rapper più amati della nuova generazione, un artista che tocca tempi come l’importanza delle piccole cose, l’attaccamento alla famiglia e agli amici, la fragilità ma anche la consapevolezza di sé.

Di seguito il video di Pioggia: