le date e i biglietti dei concerti in Italia

Damien Rice, i concerti in Italia: le date e i biglietti del nuovo tour del cantautore irlandese, protagonista nel nostro paese.

Tempo di grandi ritorni per la musica internazionale nel nostro paese. Nel 2023 toccherà a Damien Rice tornare a esibirsi dal vivo in Italia. Il cantautore originario di County Kildare, in Irlanda, continua il suo girovagare. Una vita da nomade che lo ha portato spesso a cantare per le strade, viaggiando di città in città, ma che non gli ha precluso di raggiungere i più importanti palchi del mondo. Amatissimo anche in Italia, paese che lo ha accolto per alcuni mesi in Toscana nel 1999, Damien è pronto a riportare la sua musica da noi con due concerti nel 2023.

Damien Rice tour 2023: le date dei concerti in Italia

Dopo aver pubblicato due nuovi album, 9 e My Favourite Faded Fantasy, con il suo stile con convenzionale e il piacere per l’improvvisazione, Damien ha deciso di imbarcarsi in un nuovo grande tour nel 2023. Un tour a modo suo, senza muoversi in bus, ma piuttosto in barca a vela per tutto il Mediterraneo.

Chitarra acustica

Le date italiane di questo suo tour sono in programma il 20 marzo al Teatro Dal Verme di Milano e il 31 marzo 2023 al Teatro Nuovo Giovanni di Udine. I biglietti sono in vendita sul circuito TicketOne e in tutti i punti vendita autorizzati.

La scaletta dei suoi concerti

Poter prevedere quale sarà la setlist di Damien nei suoi concerti è sempre un’impresa ardua. Come abbiamo già ricordato, Rice ama improvvisare e solitamente nei suoi spettacoli non si basa su una vera e propria scaletta, una setlist con tutti i crismi del caso. Ama invece cambiare l’ordine dei brani, accorciare delle canzoni, allungarle, modificarne l’arrangiamento, lasciarsi trasportare dagli eventi.

Se la musica è un viaggio, Damien è il perfetto avventuriero, un artista che non si spaventa di nulla e che punta sempre e comunque a stupire, puntando sulla propria sincerità, più che su ogni altra cosa.

Di seguito il video della sua The Blower’s Daughter: