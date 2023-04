le date e i biglietti dei concerti dell’estate

Le date e i biglietti dei concerti estivi di Tananai nel 2023: il calendario completo degli appuntamenti con il cantante di Tango.

Sarà un’estate di concerti per Tananai. Il cantautore milanese, grande protagonista degli ultimi due Festival di Sanremo, si esibirà dal vivo in tantissime location in tutta Italia. E questo dopo aver riempito i palazzetti in questi mesi primaverili. L’artista di Tango ha infatti registrato il tutto esaurito non solo nei palazzetti di Milano e Napoli, ma anche nel Palazzo dello Sport di Roma, a conferma di un successo eccezionale. Scopriamo insieme tutti i dettagli sui live estivi del cantautore.

Tananai live 2023 nei Festival: date e biglietti

Sarà un lungo viaggio per la penisola, per Tananai. L’artista prenderà parte, infatti, a molti tra i più importanti festival estivi che si svolgono nel nostro paese, a partire dal mese di giugno, con prima data in programma a Cortona e ultima a settembre a Roma, in una location di straordinaria importanza.

Tananai

Questo il calendario completo degli appuntamenti estivi:

– 1° giugno al Cortona Comics di Cortona (Arezzo)

– 24 giugno al Mamamia di Senigallia (Ancona)

– 4 luglio al Sequoie Music Park di Bologna

– 7 luglio al Brescia Summer Music

– 14 luglio al Flowers Festival di Collegno (Torino)

– 15 luglio all’Arena del Mare di Genova

– 21 luglio al Pordenone Live

– 28 luglio al Sonic Park Matera

– 9 agosto al Roccella Summer Festival di Roccella Jonica (Reggio Calabria)

– 2 agosto al Suonica Festival di Jesolo (Venezia)

– 4 agosto al Viper Summer Festival di Cinquale (Massa Carrara)

– 7 agosto allo Zoo Music Fest di Pescara

– 8 agosto all’Oversound Music Festival di Gallipoli (Lecce)

– 11 agosto al Sotto il Vulcano Fest di Catania

– 12 agosto al Green Pop Festival di Palermo

– 15 agosto al Red Valley Festival di Olbia (Sassari)

– 9 settembre al Carroponte di Sesto San Giovanni (Milano)

– 25 settembre alla Cavea dell’Auditorium Parco della Musica di Roma

I biglietti per i live dell’artista milanese sono disponibili sul circuito TicketOne e in tutti i punti vendita autorizzati.

Il tour nei palazzetti di Tananai

Prima ancora di partire per il tour nei festival, il giovane artista doppiamente protagonista al Festival di Sanremo sarà protagonista anche di diversi concerti nella primavera italiana di diversi live all’interno dei palazzetti, appuntamenti imperdibili e da sogno per tutti i suoi fan.

Un tour che partirà dal Palasport di Ponte di Legno, a Brescia. il 28 aprile, farà tappa a Napoli il 5 maggio, proseguirà a Roma il 6 maggio er risalirà fino a Milano, al Forum di Assago, in data 8 maggio. Sarà quindi la volta, il 10 maggio, di Firenze, prima del gran finale alla Kioene Arena di Padova, per il live che permetterà all’artista di accomiatarsi dai fan per un paio di settimane e ricaricare le energie in vista dei concerti estivi.