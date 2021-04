Madame tour 2021: le date e i biglietti dei primi concerti della rapper vicentina dopo la pubblicazione del suo album di debutto.

Ci siamo. Dopo aver rotto il ghiaccio in televisione, prima a X Factor e poi a Sanremo, e aver soprattutto pubblicato il suo primo album, Madame ha finalmente annunciato le date del suo primo tour. Finalmente i fan della rapper vicentina potranno assistere ai suoi imperdibili show dal vivo, Covid permettendo. Ecco il calendario completo con tutti gli appuntamenti, in programma già nel 2021.

Madame in tour nel 2021: le date dei concerti

Nonostante sia stato annunciato il 1° aprile, il primo tour di Madame non è un pesce d’aprile, né uno scherzo. Sul finire del 2021 la cantante vicentina sarà protagonista dei suoi primi cinque concerti, in location di grande importanza. Un antipasto di quello che potrebbe essere il tour del prossimo anno.

Queste le date in calendario:

– 3 dicembre all’Atlantico Live di Roma

– 6 dicembre al Tuscany Hall di Firenze

– 10 dicembre alla Casa della Musica di Napoli

– 16 dicembre al Teatro Concordia di Venaria Reale (Torino)

– 19 dicembre all’Alcatraz di Milano

Madame: i biglietti dei concerti

Non vedi l’ora di ammirare Madame dal vivo? Fortunatamente, salvo imprevisti dovuti alla pandemia, dovresti aspettare ormai molto poco. I biglietti per i concerti dell’artista vicentina, autentica rivelazione di questi ultimi anni, sono disponibili sul circuito TicketOne e in tutti i punti vendita autorizzati dal 1° aprile.

Saranno i primi appuntamenti, imperdibili, per poter ammirare dal vivo la rapper, pronta a presentare il suo album di debutto, un disco capace di scalare le classifiche e diventare in pochi giorni un classico della nostra scena hip hop. Di seguito il post con l’annuncio:

