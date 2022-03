Dopo il grande successo dell’album Specchio, Ariete è pronta per andare a vivere il suo primo grande tour da protagonista. La cantante romana sarà protagonista di molti concerti che la vedranno impegnata in giro per l’Italia, da Nord a Sud, in tantissime location di grande importanza. Un passo decisivo nella carriera dell’artista più amata dalla Generazione Z, cantautrice giovanissima ma da milioni di ascolti in streaming. Andiamo a scoprire tutte le date.

Ventuno date dal vivo nell’estate 2022. Questo al momento il programma del tour di Ariete, che ha dovuto posticipare le date nei club sostituendole con nuovi appuntamenti estivi prodotti da Bomba Dischi. I biglietti già acquistati per i precedenti concerti restano validi anche per le nuove date.

Ariete, Specchio

Di seguito il calendario:

– 15 giugno al Carroponte di Milano

– 18 giugno al Suona Festival di Napoli

– 25 giugno al Goa_Boa di Genova

– 26 giugno all’Arena Live Geox di Padova

– 27 giugno al Viper Summer Festival di Firenze

– 30 giugno all’Umbria che Spacca di Perugia

– 2 luglio al Parco del Pescatore di Caorle (Venezia)

– 6 luglio al Rock in Roma di Roma

– 8 luglio al Be Alternative Festival di Cosenza

– 9 luglio al Luce Festival di Molfetta (Bari)

– 14 luglio al Pistoia Blues di Pistoia

– 15 luglio al Sequoie x oltre di Bologna

– 16 luglio al Flowers Festival di Collegno (Torino)

– 27 luglio allo Shockwave Festival di Francavilla al mare (Chieti)

– 30 luglio al Castel Folk di Villa Lagarina (Trento)

– 5 agosto al Suona Festival di Paestum (Salerno)

– 6 agosto al Parco Gondar di Gallipoli (Lecce)

– 12 agosto all’Ascoli Summer Festival di Ascoli

– 19 agosto al Piccolo Parco Urbano di Bagheria (Palermo)

– 20 agosto alla Villa Bellini di Catania

– 8 settembre al Summer Knights di Pisa

I biglietti dei concerti sono disponibili sul circuito TicketOne e in tutti i punti vendita autorizzati.

Castelli di lenzuola il nuovo singolo di Ariete

La giovane cantante romana ha pubblicato Specchio, il suo primo album, inizio di una carriera sfolgorante. All’interno anche un paio di duetti molto importanti, tra cui quello con Madame, altra artista amatissima dalla Generazione Z.

Il suo ultimo singolo al momento è Castelli di lenzuola, accompagnato anche da un video ufficiale prodotto da Illmatic Film Group e girato da Simone Peluso. Una canzone che descrive il passaggio dall’adolescenza all’età adulta: