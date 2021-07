Le date dei concerti del nuovo tour di Noemi: ecco tutti gli eventi in programma e dove acquistare i biglietti per prender parte agli show.

Noemi ha annunciato il nuovo tour 2021. La cantante di Glicine, dunque, incontrerà nuovamente i fan, dopo il periodo di blocco totale degli eventi musicali, imposto dalla pandemia di Coronavirus. Ci saranno diversi eventi in programma, ai quali i fan potranno partecipare acquistando i biglietti per i singoli concerti dell’artista. Ecco dove acquistarli e dove la cantante terrà i propri spettacoli, in giro per l’Italia.

Noemi

Noemi annuncia il tour 2021

Noemi ha annunciato l’inizio del tour 2021. La cantante di Glicine, dunque, torna a riabbracciare i suoi fan che hanno atteso molto tempo, prima di poter assistere ad un annuncio del genere. “Sono emozionata, finalmente sono state annunciate le prime date del Metamorfosi Summer Tour. Salire sul palco per me è come tornare a respirare. Quest’estate che sa di ripartenza ci vedremo, e io sono felicissima perché mi siete mancati da impazzire“. Il post su Instagram:

Oltre ai suoi successi, Noemi presenterà sul palco anche le canzoni che compongono il nuovo album, intotlato Metamorfosi, tra cui, Makumba, singolo estivo e Glicine.

Le date dei concerti e dove acquistare i biglietti

Di seguito, vi elenchiamo le date che comporranno il tour estivo di Noemi, che comprende quattro tappe in diverse città italiane:

4 luglio : Ferrara – Piazza Trento Trieste;

: Ferrara – Piazza Trento Trieste; 7 agosto : Civitanova Marche (MC) – Arena del Mare;

: Civitanova Marche (MC) – Arena del Mare; 6 settembre : Roma – Cavea Auditorium Parco della Musica;

: Roma – Cavea Auditorium Parco della Musica; 11 settembre: Milano – Carroponte.

I biglietti per partecipare agli eventi possono essere acquistati su TicketOne e presso tutti i circuiti autorizzati alla vendita. L’elenco dei concerti, come annunciato dalla stessa cantante, è in aggiornamento.