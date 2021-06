Alice canta Battiato: le date e le informazioni sui biglietti della cantautrice musica del grande artista siciliano scomparso poco tempo fa.

Alice canta Battiato. Questo il nome, semplice ma sempre efficace, del tour con cui la cantante romagnola tornerà a portare in concerto dal vivo le grandi canzoni scritte dal suo maestro. A settimane dalla scomparsa che ha addolorato l’intera Italia, l’artista romagnola ha scelto di far parlare la musica. Per questo motivo porterà in giro per l’Italia alcune delle hit scritte per lei dal compianto Franco, come Messaggio, Per Elisa, con cui vinse Sanremo, e poi ancora altri brani di straordinaria intensità nei primi anni Ottanta.

Alice canta Battiato: le date

Il tour Alice canta Battiato partirà il 16 luglio dall’Arena della Regina di Cattolica, a due mesi di distanza dalla scomparsa del cantautore siciliano. Per tutta l’estate proseguirà, per poi riprendere, secondo i programmi, nel mese di dicembre in location al chiuso, i teatri.

Franco Battiato

Di seguito le date del calendario con gli appuntamenti già fissati:

– 16 luglio all’Arena della Regina di Cattolica (Rimini)

– 25 luglio all’Anfiteatro delle Cascine di Firenze

– 31 luglio al Castello Scaligero di Villafranca di Verona

– 2 agosto al Parchi di Nervi di Genova

– 24 agosto al Gran Teatro all’aperto G. Puccini di Torre del Lago (Lucca)

– 31 agosto in piazzale Castello di Udine

I biglietti per i concerti di Alice canta Battiato sono disponibili in tutti i punti vendita autorizzati.

Alice e Battiato: un rapporto speciale

Il rapporto tra Carla Bissi e Battiato è iniziato negli anni Ottanta ed è arrivato all’acme della popolarità con la vittoria del Festival di Sanremo con il brano Per Elisa. I due hanno anche partecipato insieme all’Eurovision Song Contest nel 1984 con il brano I treni di Tozeur, arrivando fino al quinto posto in classifica. L’anno successivo Alice pubblicò l’album Gioielli rubati, un disco contenente brani scritti e interpretavi dal cantautore siciliano come Prospettiva Nevski, Luna indiana, Segnali di vita e Un’altra vita. Di seguito il video della loro partecipazione all’Eurovision: