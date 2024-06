I Tre Allegri Ragazzi Morti si preparano per un tour che li porterà ad esibirsi anche fuori dall’Italia: ecco tutte le tappe in programma.

Dopo il grande successo riscosso durante la partecipazione al festival Mi Ami di Milano, i Tre Allegri Ragazzi Morti continueranno ad esibirsi live per tutta l’estate con un tour che li terrà impegnati fino ad autunno inoltrato.

Questa volta, il percorso musicale li porterà anche fuori dai confini italiani per avventurarsi in diverse città europee tra cui Londra, Colonia, Bruxelles, Berlino, Barcellona, Madrid e Lugano, durante l’autunno. Un calendario denso di appuntamenti, destinati a riconfermare la band come icona indiscussa del panorama rock indipendente italiano.

Tre Allegri Ragazzi Morti: il nuovo album

A dispetto delle varie evoluzioni stilistiche sul panorama musicale, Tre Allegri Ragazzi Morti mantengono le loro radici ben salde, portando sul palco l’energia di sempre. Il loro aggiornato repertorio include i brani dell’ultimo album “Garage Pordenone“, accanto ai grandi classici che hanno segnato la carriera del gruppo.

Questo disco rappresenta il decimo lavoro di inediti per la band, lanciato lo scorso 12 aprile, e si carica di una forte simbologia, collegandosi alla storica Rock City friulana degli anni ’80. Una celebrazione, quella dell’album, che si intreccia con le nuove narrazioni musicali attraverso un viaggio che abbraccia generi diversificati, dalla punk-folk alle balade acustiche, fino a toccare ritmi rocksteady e wave.

Le date del tour 2024

Di seguito tutte le date del tour 2024 dei Tre Allegri Ragazzi Morti: