Coldplay, tour 2022: le date e i biglietti dei concerti della band di Chris Martin, che per il momento non ha annunciato live in Italia.

I Coldplay sono pronti per partire per un mega tour mondiale di concerti eco-sostenibili. Ma non in Italia. Il mondo della musica live nel nostro paese subisce il secondo grande schiaffo. Dopo la mancata tappa italiana di Ed Sheeran, anche i Coldplay snobbano completamente lo Stivale nel loro nuovo tour mondiale. Almeno per il momento. Una bruttissima notizia per i fan di Chris Martin e compagni, che però si aggrappano a una speranza presente nel loro annuncio ufficiale.

Chris Martin dei Coldplay

Coldplay in tour nel 2022: l’Italia non c’è

La band inglese sta per lanciare il nuovo album Music of the Spheres, che sarà seguito da un tour mondiale a distanza di diversi anni dall’ultima volta. Il loro precedente disco, Everyday Life, era infatti stato seguito da uno stop ai concerti a tempo indeterminato per via dell’eccessivo inquinamento provocato dai mega tour. Adesso, però, sono riusciti a organizzare un giro di concerti a zero impatto sull’ambiente, e hanno deciso di ripartire.

Il giro del mondo partirà il 18 marzo da San Josè, in Costa Rica, e passera per diverse date in Sud America, negli Stati Uniti, e poi in Europa, per diverse date che non toccano al momento l’Italia. La band si esibirà a Francoforte il 2 e 3 luglio, a Varsavia l’8 luglio, a Berlino il 10 e 12 luglio, a Parigi il 16 e 17 lugio, a Bruxelles il 5 e 6 agosto, a Londra il 12, 13 e 16 agosto e a Glasgow il 23 agosto. Ma nell’annuncio ufficiale è presente una scritta che lascia speranze ai fan italiani: “More dates to follow/Seguiranno altre date“.

Coldplay: tre album e poi il ritiro?

Con l’annuncio del nuovo tour, però, è arrivata una brutta notizia per tutti i fan della band in tutto il mondo: ancora qualche anno e Chris Martin e compagni si fermeranno. Lo ha annunciato lo stesso leader sui social: “Penso che tra qualche album finiremo di fare album. Non è uno scherzo, è vero, penso che il nostro catalogo finirà a 12 album“. Parole durissime e trancianti, che però sono seguite anche da una rassicurazione: “Penso che vorremo suonare sempre dal vivo insieme, quindi magari faremo come gli Stones. Sarebbe fantastico se potremo ancora andare in tour a settant’anni. Sarà meraviglioso, se qualcuno vorrà venire“. Di seguito il post con l’annuncio: