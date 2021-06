Gaia in tour nel 2021: le date dei concerti della cantante che ha vinto l’edizione 2020 di Amici di Maria De Filippi.

Gaia sta finalmente per partire in tour. Un tour che ha un nome molto molto eloquente: Gaia – Finalmente in tour. Un modo come un altro per sottolineare quanto sia stata lunga l’attesa per la cantautrice italo-brasiliana, vincitrice di Amici di Maria De Filippi nel 2020, l’anno più difficile per la storia recente del mondo. Adesso però le cose sembrano essersi incanalate verso la giusta direzione, e così la cantante potrà finalmente godersi l’abbraccio del suo pubblico e dei suoi fan. Scopriamo insieme le date dei concerti dell’artista di Chega e Boca.

Gaia tour 2021: le date dei concerti

Il 2021 sarà un anno indimenticabile per Gaia Gozzi. A marzo ha debuttato al Festival di Sanremo con il brano Cuore amaro, in un’edizione che, nel bene o nel male, rimarrà nella storia della manifestazione. E in estate, dopo un’attesa lunga oltre un anno, ha scelto di dare il via alla sua carriera dal vivo, con un tour prodotto da Vivo Concerti.

Gaia concerti 2021

Il calendario prevede una serie di date per tutto il mese di luglio e agosto, con appuntamenti già previsti anche a settembre. Di seguito il calendario:

– 1° luglio all’Arena Bike In di Mantova

– 10 luglio al Castello di Santa Severa di Santa Marinella (Roma)

– 17 luglio ai Giardini di Palazzo Reale di Napoli

– 4 agosto all’Altrascena Festival di Piombino (Livorno)

– 10 agosto al Mish Mash Festival di Milazzo (Messina)

– 28 agosto all’Arena Alpe Adria di Lignano Sabbiadoro (Udine)

– 4 settembre al Villa Hermosa Festival di Santa Caterina (Caltanissetta)

I biglietti dei concerti di Gaia

Per la cantante protagonista a X Factor e Amici sarà la prima volta sul palco in un concerto tutto suo. Avrà così la possibilità di vivere le emozioni di un vero tour e di abbracciare finalmente i suoi fan, proponendo loro il meglio della sua musica in italiano e in portoghese, con quel mix di sonorità pop e urban che ha fatto impazzire tantissime persone, I biglietti per poter assistere agli eventi sono disponibili dal 19 giugno in tutte le rivendite autorizzate. Di seguito il post con l’annuncio: