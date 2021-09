Maneskin in tour in Europa nel 2022: le date e i biglietti dei concerti della band romana per il Loud Kids on Tour.

Ogni giorno arriva una novità di prestigio da casa Maneskin. Dopo aver conquistato tutti i loro fan francesi sul palco di Parigi del Global Citizen Live, la band romana ha annunciato un nuovo giro di concerti, il Loud Kids on Tour, organizzato da Vivo Concerti e previsto tra febbraio e marzo 2022. Una tournée che li porterà nuovamente in giro non sui palchi italiani, ma su quelli delle più importanti città italiane. Scopriamo insieme tutte le date e i dettagli.

Maneskin Loud Kids on Tour

Maneskin, Loud Kids on Tour: le date in Europa nel 2022

Band ormai di portata internazionale, da oltre 3,4 miliardi di ascolti in streaming su tutte le piattaforme digitali e oltre 40 ascoltatori mensili su Spotify, Damiano e compagni si sono dimostrati in questi mesi, subito dopo il trionfo all’Eurovision, anche degli straordinari animali da palcoscenico. E all’estero non vedono l’ora di riabbracciarli.

Ecco tutte le date in calendario per il Loud Kids on Tour 2022:

– 6 febbraio all’O2 Academy Brixton di Londra (Regno Unito)

– 10 febbraio al Forest National di Bruxelles (Belgio)

– 12 febbraio al Rockhal di Esc-sur-Alzette (Lussemburgo)

– 15 febbraio al Torwar Hall di Varsavia (Polonia)

– 18 febbraio al Stadthalle di Vienna (Austria)

– 21 febbraio a Le Zenith di Parigi (Francia)

– 24 febbraio all’Halle 622 di Zurigo (Svizzera)

– 26 febbraio al Verti Music Hall di Berlino (Germania)

– 28 febbraio al Mala Sportovni Hala di Praga (Repubblica Ceca)

– 1° marzo al Barba Negra di Budapest (Ungheria)

– 3 marzo all’Afas Live di Amsterdam (Paesi Bassi)

– 7 marzo allo Stereo Plaza di Kiev (Ucraina)

– 9 marzo allo Stadium Live di Mosca (Russia)

– 11 marzo al Tinkoff Arena di San Pietroburgo (Russia)

– 13 marzo al Saku Suurhall di Tallinn (Estonia)

– 14 marzo all’Arena Riga di Riga (Lettonia)

Maneskin in concerto anche in Italia: tutte le date sold out

Non solo Europa. I Maneskin restano una band italiana e amatissima anche entro i nostri confini. Lo dimostra il fatto che il loro primo tour nei palazzetti italiani, annunciato già mesi fa, è già andato sold out in tutte tredici le date previste. Il calendario prevede un doppio appuntamento a Roma, il 14 e 15 dicembre 2021 (salvo slittamenti causa Covid), triplo a Milano (18, 19 e 22 dicembre), uno a Casalecchio di Reno (20 marzo), due a Napoli (26 e 27 marzo), due a Firenze (31 marzo e 1° aprile), uno a Torino (3 aprile), uno a Bari (8 aprile), uno a Verona (23 aprile in apertura alla stagione dei concerti dell’Arena), e uno speciale il 9 luglio al Circo Massimo. Sempre nel corso dell’estate torneranno anche in Europa per alcuni dei più importanti festival rock al mondo.

Di seguito il video della loro Beggin’ a Parigi: