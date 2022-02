Le date dei concerti dei cantanti di Sanremo 2022: tutte le date dei protagonisti dell’ultima edizione del Festival.

Sanremo 2022 è finito… o forse no? Terminata la kermesse ufficiale, restano le canzoni, ormai dominatrici in radio e in streaming, ma esplode anche la voglia di ammirare dal vivo tutti i protagonisti che per cinque giorni ci hanno fatto ascoltare la loro musica. Ma quali sono le date dei concerti dei cantanti di Sanremo 2022? Tra tour e concerti ‘sciolti’, sono tanti gli appuntamenti ufficiali già annunciati, da quelli dei vincitori Blanco e Mahmood a quelli dell’ultimo classificato, il più amato sui social, Tananai. Scopriamo insieme tutte le date già ufficializzate.

Mahmood e Blanco (credits Bogdan Chilldays Plakov)

I concerti dei cantanti di Sanremo 2022: le date di Blanco

Partiamo, com’è giusto che sia, dai vincitori. Blanco ha già annunciato un lungo tour, cui ha aggiunto nuovi appuntamenti anche in estate per cercare di soddisfare le richieste dei fan. Tutti vorrebbero vederlo dal vivo, ma molti per il momento sono rimasti delusi:

3 e 4 aprile – Padova, Gran Teatro Geox

6 e 7 aprile – Milano, Fabrique

10 e 11 aprile – Roma, Atlantico

13 e 14 aprile – Venaria Reale (To), Teatro della Concordia

4 e 5 maggio – Firenze, Tuscany Hall

19 maggio – Napoli, Casa della Musica

22 e 23 maggio – Bologna, Estragon

27 e 28 maggio – Brescia, Gran Teatro Morato

18 giugno – Locarno, Connection Festival

24 giugno – Genova, Goa Boa per The Next Day

9 luglio – Alba (CN), Collisioni Festival

17 luglio – L’Aquila, Pinewood Festival

21 luglio – Lucca, Lucca Summer Festival

23 luglio – Servigliano (FM), Nosound Festival

28 luglio – Roma, Rock in Roma

30 luglio – Catania, Villa Bellini

3 agosto – Matera, Sonic Park Matera

4 agosto – Gallipoli, Parco Gondar

6 agosto – Cattolica (RN), Parco della Regina

17 settembre – Milano, Ippodromo San Siro

Le date dei concerti di Mahmood

Meno date annunciate, fino a questo momento, ma sempre di grande qualità per l’altro vincitore, Mahmood, protagonista per tutto il mese di maggio:

10 maggio – Gran Teatro Geox, Padova

11 maggio – Tuscany Hall, Firenze

13 maggio – Concordia, Venaria (TO)

14 maggio – Vox Club, Nonantola (MO)

17 e 18 maggio – Alcatraz, Milano

21 maggio – Atlantico Live, Roma

22 maggio – Casa della Musica, Napoli

28 maggio – Atlantico Live, Roma

30 maggio – Alcatraz, Milano

Alessandro Mahmood

Concerti di Gianni Morandi e Achille Lauro

Solo tre date per il momento annunciate da Gianni Morandi, terzo classificato e altro grande protagonista di questo Sanremo. Questi gli appuntamenti:

17, 26 e 27 febbraio – Teatro Duse, Bologna

Più lungo invece il tour di Achille Lauro, che partirà da un triplo impegno a Roma per poi arrivare a luglio in tutta Italia, da Nichelino a Cattolica, passando per Taormina, Napoli e Firenze. Di seguito il calendario:

27, 28 e 31 maggio – Roma, Palazzo dello Sport

3 luglio – Nichelino, Sonic Park Stupinigi

5 luglio – Milano, Ippodromo SNAI San Siro

8 luglio – Brescia, Arena Campo Marte

9 luglio – Marostica, Summer Festival Piazza Castello

14 luglio – Taormina, Teatro Antico

17 luglio – Matera, Sonic Park Cava del Sole

18 luglio – Napoli, Arena Flegrea

20 luglio – Firenze, Piazza della Santissima Annunziata

23 luglio – Cattolica, Arena della Regina

I concerti di Irama, Ditonellapiaga, Rettore e Aka 7even

Tre le date già annunciate da Irama, nei tre principali palazzetti italiani, con la possibilità di qualche replica da annunciare nelle prossime settimane:

26 aprile – Roma, Palazzo dello Sport

28 aprile – Napoli, Palapartenope

30 aprile – Milano, Assago Forum

I club ospiteranno invece una delle rivelazioni di questo Festival, Ditonellapiaga:

4 aprile – Segrate, Circolo Magnolia

7 aprile – Roma, Largo Venue

Non sarà con lei la sua compagna durante la kermesse, Donatella Rettore. Potremo cantare Chimica con la cantante veronese in questi teatri:

14 marzo – Roma, Teatro Brancaccio

27 aprile – Milano, Teatro Lirico Giorgio Gaber

29 aprile – Varese, Teatro

Donatella Rettore

E passiamo poi a un altro grande protagonista di Sanremo proveniente da Amici, Aka 7even, che ha già annunciato quattro live:

3 giugno – Roma, Atlantico

5 giugno – Napoli, Casa della Musica

6 giugno – Napoli, Casa della Musica

9 giugno – Milano, Fabrique

I concerti di Giovanni Truppi e Highsnob

Passiamo quindi a Giovanni Truppi, cantautore partenopeo che ha conquistato la simpatia del pubblico con il suo carattere schivo e la sua poetica di grande effetto. Queste le date:

16 maggio – Napoli, Teatro Trianon

22 maggio – Roma, Auditorium

30 maggio – Milano, Auditorium

Due invece i concerti per ora ufficializzati dal rapper Highsnob (senza Hu), ed entrambi previsti in autunno:

15 novembre – Milano, Magazzini Generali

17 novembre – Ciampino, Orion

Il tour de La Rappresentante di Lista

Un vero e proprio tour, già organizzato e slittato in un paio d’occasioni, attende invece La Rappresentante di Lista, sempre nel mese di novembre. Ma chissà che non possano arrivare nuove date magari durante l’estate:

9 novembre – Venaria Reale (To), Teatro della Concordia

10 novembre – Padova, Hall

11 novembre – Bologna, Estragon

16 novembre – Roma, Atlantico

21 novembre – Milano, Fabrique

22 novembre – Firenze, TuscanyHall

23 novembre – Napoli, Casa della Musica

I live de Le Vibrazioni e Massimo Ranieri

Un solo concerto fin qui ufficializzato da Le Vibrazioni, il 1° ottobre al Fabrique di Milano, mentre Massimo Ranieri, vincitore del Premio della Critica Mia Martini, girerà molti teatri italiani, con due date a maggio e ben sei nel mese di dicembre:

25 maggio – Parma, Teatro Regio

27 maggio – Cesena, Carisport

3 dicembre – Frosinone, Teatro Cinema Nestor

7 dicembre – Milano, Teatro Lirico Giorgio Gaber

9 dicembre – Bergamo, Creberg Teatro Bergamo

10 dicembre – Torino, Teatro Colosseo

17 dicembre – Varese, Teatro di Varese

14 gennaio – Montecatini, Teatro Verdi

Massimo Ranieri

I concerti di Michele Bravi e Rkomi

Già annunciati anche cinque concerti per Michele Bravi, tornato finalmente sul palco dell’Ariston a distanza di cinque anni dalla sua prima volta. Queste le date nei teatri del cantautore umbro:

15 maggio – Torino, Teatro Colosseo

20 maggio – Padova, Gran Teatro Geox

23 maggio – Milano, Teatro degli Arcimboldi

26 maggio – Bologna, Teatro Celebrazioni

29 maggio – Roma, Auditorium della Conciliazione

E passiamo quindi a Rkomi che, dopo il battesimo di Sanremo, è pronto a riprendersi le scene in alcuni dei principali club italiani, per riabbracciare il suo pubblico di fedelissimi:

14 aprile – Trezzo sull’Adda

16 aprile – Venaria Reale, Teatro della Concordia

21 e 22 aprile – Napoli, Casa della Musica

23 aprile – Modugno, Demodè

29 aprile – Firenze, Viper

30 aprile – Padova, Gran Teatro Geox

6 maggio – Roma, Atlantico

7 maggio – Nonantola, Vox Club

11, 12 e 14 maggio – Milano, Fabrique

Dove vedere dal vivo Sangiovanni e Tananai

Ma l’attesa è grande anche per Sangiovanni, rivelazione dell’ultimo Amici e grande protagonista a Sanremo. L’artista vicentino scalderà i motori a maggio nei club italiani per poi regalarsi a ottobre due palazzetti:

2 e 3 maggio – Torino, Venaria Concordia

5, 22 e 23 maggio – Milano, Alcatraz

12 maggio – Napoli Palapartenope

15, 16 e 29 maggio – Roma, Atlantico Live

26 e 27 maggio – Firenze, Tuscany Hall19 ottobre – Roma, Palazzo dello Sport

23 ottobre – Milano, Mediolanum Forum

E chiudiamo con Tananai, ultimo in classifica al Festival ma vera star di questo Sanremo appena concluso, autore di un tormentone vero come Sesso occasionale e tweet-star di altissimo livello, grazie a un’ironia che lo ha reso rapidamente il più amato di tutti. Questi i due concerti organizzati:

16 maggio – Milano, Fabrique

18 maggio – Roma, Atlantico Live