Le custodie rivelano il futuro

La famiglia Samsung Galaxy S25 sarà presentata a gennaio 2025, e con l’avvicinarsi della data di lancio, emergono nuovi dettagli sui dispositivi. Recentemente, sono state rese pubbliche le immagini delle custodie in silicone per i modelli Galaxy S25, S25+ e S25 Ultra, che rivelano le forme approssimative dei telefoni. Si nota una chiara differenza tra il Galaxy S25 e S25+, da un lato, e il S25 Ultra dall’altro. Confermate anche le voci che indicano che l’Ultra avrà angoli arrotondati, in contrasto con gli angoli spigolosi del suo predecessore.

Le custodie mostrano anche i ritagli per le fotocamere, suggerendo che Samsung manterrà il design verticale per le fotocamere del S25 e S25+, mentre l’Ultra avrà un sistema di fotocamere potenziato. I pulsanti sono tutti posizionati sul lato destro, seguendo la tradizione Samsung.

In base alle ultime indiscrezioni, la serie Galaxy S25 potrebbe utilizzare il chipset Snapdragon 8 Elite in tutte le regioni in cui sarà venduta. Inoltre, si prevede che il telaio dell’Ultra sarà realizzato in titanio, mentre gli altri due modelli, S25 e S25+, avranno una scocca in alluminio.

Con queste informazioni, gli appassionati della tecnologia e della serie Galaxy possono aspettarsi un design rinnovato e un’elevata qualità dei materiali. La messa a punto di queste custodie in silicone offre una prima impressione sui futuri smartphone e conferma diverse speculazioni emerse nel tempo riguardo il design e le specifiche. Man mano che ci si avvicina alla data di lancio, è probabile che emergano ulteriori dettagli e conferme ufficiali da parte di Samsung.

In sintesi, i nuovi Galaxy S25 e le relative varianti promettono innovazioni nel design e delle specifiche tecniche, mantenendo alcuni tratti distintivi che caratterizzano la linea Galaxy. Gli utenti dovranno attendere fino a gennaio 2025 per scoprire tutte le funzionalità e le potenzialità di questi smartphone.