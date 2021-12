Britney Spears compie 40 anni: dal Guinness al matrimonio lampo, tutte le curiosità e le follie sulla Principessa del pop.

Tanti auguri a Britney Spears, che il 2 dicembre 2021 compie 40 anni. Un traguardo importante che segna l’inizio di una nuova vita, un’esistenza contrassegnata dalla riconquista della libertà avvenuta solo nelle ultime settimane dopo la sentenza del tribunale di Los Angeles, che ha stabilito la fine della tutela legale da parte del padre importante. Per festeggiare insieme a lei, andiamo a ricordare alcune curiosità e follie dell’unica e inimitabile Principessa del pop.

Britney Spears

40 anni di Britney Spears: perché è entrata nel Guinness dei primati?

Che Britney sia stata e sia ancora oggi un personaggio straordinario nel mondo del pop internazionale lo dicono i numeri. La cantante di Baby One More Time vanta infatti un curioso e probabilmente ineguagliabile primato: è entrata per quattordici volte nel Guinness dei primati. Quattordici volte, non proprio una bazzecola. Di questi quattordici record, undici sono peraltro ancora validi, a partire da quello per l’album di un teenager più venduto nella storia, …Baby One More Time, fino ad arrivare a quello per la cantante donna più giovane ad aver portato cinque album al numero uno della classifica americana.

Britney Spears: dal matrimonio al Britney Day

Non solo i tanti Guinness. La popstar è stata protagonista di tanti episodi curiosi. Ad esempio, dieci anni fa, nel 2011, è stato istituito a San Francisco una giornata in suo onore, il Britney Day, che cade ogni anno il 29 marzo. Eccessivo? A ognuno il proprio giudizio.

Per quanto riguarda le sue storie d’amore, se si esclude quella attuale con Sam Asghari, tutti ricordano la sua love story, finita male, con Justin Timberlake, o quella molto importante con Kevin Federline. Pochi però spesso fanno riferimento al suo matrimonio lampo. Dopo pochi mesi di frequentazione, la folle Britney il 3 gennaio 2004 sposò l’amico d’infanzia Jason Allen Alexander a Las Vegas. Nozze non proprio esclusive, e annullate dopo sole 55 ore. Un colpo di testa vero e proprio per una cantante che è stata in grado di creare un vero e proprio immaginario collettivo totalmente nuovo, cambiando per sempre la concezione delle teen idol e diventando, al di là della qualità musicale, una leggenda della storia del pop.