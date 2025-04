Le Critiche di Gianni Alemanno dalla Detenzione: Lettera dal Carcere di Rebibbia

Dal penitenziario di Rebibbia, Gianni Alemanno, ex sindaco di Roma, continua a fare politica attraverso lettere pubblicate sui social. Arrestato a fine dicembre per violazioni delle restrizioni imposte durante i servizi sociali, ha visto la revoca della pena alternativa a seguito di inadempienze legate al suo passato per traffico di influenze illecite. Nel suo “diario di cella”, Alemanno condivide riflessioni sulle condizioni del carcere, definendolo un’intensa esperienza comunitaria da non sprecare.

Descrive la vita in cella, raccontando delle condizioni fatiscenti con brande a castello, un bagno nella stessa stanza della cucina e un lavandino senza acqua calda. Significativa la sua osservazione su come ogni oggetto venga riutilizzato in modo ingegnoso. Pur riconoscendo l’esistenza di detenuti rassegnati, Alemanno sottolinea una certa voglia di partecipazione tra i compagni di cella, che si traduce in regole autogestite ferree per mantenere l’ordine e la pulizia.

Evidenzia anche la speranza di riuscire a raggiungere la “rieducazione” auspicata dall’Art. 27 della Costituzione. I suoi post, condivisi dal suo staff, rispettano le norme vigenti, ma Alemanno non si limita a parlare di sè: esprime sostegno a Marine Le Pen, condannata per appropriazione indebita, promettendo che la battaglia sovranista proseguirà. In sintesi, il suo diario di cella offre uno spaccato della vita carceraria e dell’impegno politico, anche in un contesto difficile.