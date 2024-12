Le Critiche al Ministro Schillaci

Il virologo Roberto Burioni ha criticato duramente i no vax durante la sua partecipazione al programma “Che Tempo Che Fa”. La sua reazione è stata stimolata dalla recente decisione del Governo di annullare le multe per chi non si è vaccinato contro il Covid. Burioni ha descritto coloro che non hanno rispettato l’obbligo vaccinale come “scriteriati” e “irresponsabili”, sottolineando che il loro rifiuto di vaccinarsi ha messo a rischio non solo la loro vita, ma anche quella degli altri. Ha evidenziato che il vaccino era fondamentale per prevenire la diffusione del virus e che, in caso di malattia, chi non si è vaccinato potrebbe occupare un posto in terapia intensiva, sottraendolo a chi ne ha effettivamente bisogno per altre emergenze, come un infarto.

Confrontando il comportamento dei no vax a quello di chi guida in stato di ebbrezza, Burioni ha chiesto perché si cancellino le multe per chi non si è vaccinato, quando invece per i conducenti ubriachi si chiedono sanzioni più severe. Ha inoltre sottolineato le conseguenze economiche della cancellazione delle multe, stimando una perdita di circa 170 milioni di euro, cifra che potrebbe essere utilizzata per costruire un ospedale.

Burioni ha scherzato sull’idea che ai no vax potrebbero essere inviati “pacco natalizio”, rispondendo alla scelta del governo con ironia. Ha anche elogiato il ministro della Salute, Schillaci, definendolo un “bravissimo medico” e sostenendo che non può avere opinioni diverse sulla sicurezza e sull’efficacia del vaccino, che ha avuto un ruolo cruciale per superare la crisi sanitaria.

Il virologo ha concluso il suo intervento avvertendo che stiamo affrontando un serio problema di sfiducia nei confronti dei vaccini e delle istituzioni sanitarie. Ha affermato che alimentare tale sfiducia per scopi politici è irresponsabile, e ha ribadito l’importanza di seguire i consigli della scienza, che ha sempre esortato alla vaccinazione. Burioni ha confermato la necessità di mantenere fiducia nella scienza per il benessere pubblico.