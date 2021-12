A più di un quarto di secolo dopo il suo debutto, ecco le migliori cover di All I Want for Christmas is You, la canzone più iconica di Mariah Carey.

È quel periodo dell’anno: la stagione di Mariah Carey! All’inizio delle festività natalizie, in ogni negozio e centro commerciale non si potrà fare a meno di ascoltare l’iconico successo della cantante, All I Want For Christmas Is You. La canzone ha scalato le classifiche, arrivando rapidamente alla posizione numero uno, diventando il singolo di Natale più venduto di un’artista donna. In effetti, la sua performance è così forte che scala la classifica Hot 100 di Billboard ogni anno. La canzone è molto popolare in tutto il mondo e per una buona ragione: il suo ritornello orecchiabile e gli strumentali utilizzati la rendono la perfetta canzone di Natale, visto che la cantante sogna di trascorrere il Natale con la persona che ama. Da Ariana Grande a My Chemical Romance, artisti di tutti i generi ed età hanno reso omaggio alla regina del Natale, interpretando la canzone in modi unici.

Mariah Carey

Fifth Armony

Le Fifth Harmony hanno realizzato una propria versione di All I Want For Christmas Is You: le cinque ragazze si trovano in un soggiorno addobbato con calze, un albero, luci di Natale e molti regali. Questa cover incarna tutto ciò che si può amare dell’originale: è divertente, energica e festosa! Il video:

Michael Bublé

L’album di Natale di Michael Bublé, giustamente intitolato Christmas è l’ideale da ascoltare durante le vacanze. Il cantante italo-canadese è diventato così sinonimo del periodo più festoso dell’anno. L’album contiene le cover di diversi brani natalizi popolari, tra cui Silent Night e Blue Christmas: è giusto che contenga anche questo classico imperante. Bublé gli rende giustizia, sicuramente. Il video:

Ariana Grande

Accompagnaao da un coro gospel e vestita con un abito da Babbo Natale, la Grande esegue perfettamente il classico della Carey. Durante la sua carriera, lo stile vocale della pop star è stato spesso paragonato a quello della Carey, in particolare con i suoi fischietti. Questa cover suona molto vicino all’originale, ma è anche unicamente legate al modo di interpretare della giovane artista. Il video:

Miley Cyrus

Al culmine del suo spettacolo su Disney Channel, Hannah Montana, nel 2007, la cantante è salito sul palco di Disneyland per cantare la sua versione di All I Want For Christmas Is You. La pop star ha eseguito la canzone, avvalendosi di un microfono appoggiato su supporto tempestato di strass e ha dato il tocco in stile Hannah Montana alla traccia. Il video:

My Chemical Romance

Anche i Chemical Romance hanno realizzato una cover di All I Want for Christmas is You. Chi avrebbe mai immaginato che sarebbero stati capaci di creare una versione perfettamente pop-punk del pezzo di Mariah? Beh, lo hanno fatto e non vi resta che ascoltarlo. Il video: