“Le cose stanno così” Senza Cri svela la verità sulla sua relazione con Antonia e rompe il silenzio

Senza Cri racconta la sua esperienza ad “Amici” e smentisce le voci di censura sulla sua relazione con Antonia, mostrando entusiasmo per il suo futuro musicale. Dopo la sua eliminazione dal talent show di Canale 5, ha rilasciato un’intervista a “Verissimo” in cui condivide momenti intensi vissuti durante il programma.

Riguardo alla sua relazione con Antonia, ha chiarito che non ci sono stati tentativi da parte della produzione di nascondere la loro storia, sottolineando di essersi sempre sentita ascoltata e protetta. “Per me il focus è e rimane la musica”, ha affermato, esprimendo gratitudine per l’esperienza nel programma, che ha definito formidabile. Ha intenzione di ripartire con grinta e determinazione per continuare il suo percorso artistico, mostrando come l’amore influisca nelle sue canzoni.

Senza Cri ha descritto il tempo trascorso ad “Amici” come straordinario e formativo, mettendo in evidenza il valore del palco che le ha dato l’opportunità di esprimere se stessa e di sentirsi valorizzata. Ha affermato di essere orgogliosa della sua vulnerabilità, sottolineando come ogni emozione provata abbia contribuito a costruire la sua identità artistica.

Concludendo, è chiara la sua volontà di crescere sia come artista che come persona. La serata televisiva offre una varietà di programmi per il pubblico, promettendo diverse opzioni di intrattenimento per tutti i gusti, con film e spettacoli da scegliere.