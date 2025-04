“Le cose stanno così” Angelo Madonia svela se tornerà a Ballando con le Stelle il prossimo anno

Angelo Madonia, ballerino e maestro di danza, ha rivelato i retroscena della sua esclusione da Ballando con le Stelle durante un’intervista a Ciao Maschio con Nunzia De Girolamo. La sua partecipazione al programma è stata compromessa da presunti contrasti professionali, culminati in un acceso scontro con Selvaggia Lucarelli, che ha generato dibattiti accesi sui social. Secondo fonti, Madonia sarebbe stato escluso per un comportamento considerato poco professionale e per non aver seguito adeguatamente la sua partner, Federica Pellegrini. In un’intervista a Domenica In, il ballerino ha affermato di essere stato “licenziato” per non aver rispettato le indicazioni della giuria e ha espresso il desiderio di non tornare mai più al programma, criticandolo per le interferenze nella sua vita privata.

Durante la sua apparizione a Ciao Maschio, Madonia ha chiarito che non ha intenzione di rientrare a Ballando con le Stelle, sottolineando come media e gossip abbiano distorto la sua immagine di artista a favore della sua vita privata. Ha affermato: “A Ballando, dopo nove settimane di lavoro intenso, il focus era sulla mia vita personale piuttosto che sul talento.” Ha messo in evidenza la necessità di riconoscere il valore del lavoro di un professionista.

Quando gli è stato chiesto se tornerebbe al programma, Madonia ha affermato che, a quarant’anni, sta concludendo un ciclo importante nella sua carriera e ha già pianificato di esplorare nuove direzioni nel campo della danza, enfatizzando l’importanza della crescita professionale. Le sue parole evidenziano un atteggiamento proattivo e una visione orientata al futuro.