Un film con le parole di Ezio Bosso presentato a Venezia: Le cose che restano di Giorgio Verdelli sarà protagonista fuori concorso.

Ci sarà anche Ezio Bosso tra i protagonisti della Mostra del cinema di Venezia. Lo hanno annunciato gli organizzatori nella presentazione del programma ufficiale della Mostra 2021, che si terrà dal 1° all’11 settembre. Tra i film candidati nella sezione Non fiction sarà presentato fuori concorso anche un film dedicato a Ezio Bosso, il grandissimo pianista e compositore scomparso improvvisamente nel mese di maggio 2020.

Ezio Bosso alla Mostra di Venezia 2021

La pellicola sarà un documentario musicale intitolato Ezio Bosso. Le cose che restano, girato da Giorgio Verdelli, autore dei più importanti docufilm musicali del nostro paese. Suo ad esempio Paolo Conte. Via con me, il film incentrato sulla carriera del grande cantautore astigiano.

Paolo Conte

Con questo nuovo film il regista racconterà uno degli artisti che maggiormente hanno lasciato un segno nel nostro immaginario musicale, a partire soprattutto dalla sua esibizione sul palco di Sanremo. Un evento indimenticabile, di grande poesia, che riuscì a commuovere ed emozionare l’intero paese.

Ezio Bosso: il film Le cose che restano

Sarà lo stesso Ezio a raccontarsi all’interno del film, incentrato sulla sua narrazione dell’arte come disciplina e ragione di vita. Sarà una sorta di flusso di coscienza che svelerà il Bosso più intimo e ci farà entrare nel suo mondo, come stessimo leggendo pagine del suo diario. Con un rimando continuo tra immagini e sonoro, potremo ascoltare la sua voce alternata a quella di amici, parenti e collaboratori. La pellicola sarà diffusa nelle sale italiane il 4,5 e 6 ottobre da Nexo Digital.

Un’occasione speciale per poter ricordare il grandissimo compositore scomparso il 15 maggio 2020 in seguito alle complicazioni delle patologie che da anni lo affliggevano. Malattie che gli avevano impedito negli ultimi mesi di esibirsi dal vivo, ma non di regalare grandissime emozioni a tutti i suoi fan. Di seguito la sua Rain, In Your Black Eyes:

