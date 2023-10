Le corna di Sophie Codegoni a Il Mercante in Fiera: “Raccontano di me”

Dopo un inizio non brillante dal punto di vista degli ascolti, alla corte di Pino Insegno a Il Mercante in Fiera sono arrivati i vip. Ieri sera a giocare con il presentatore c’erano: Sophie Codegoni, Pierpaolo Pretelli e Roberta Capua. Come fa con tutti i concorrenti, Pino Insegno ha chiesto a Sophie: “Qual è la carta che ti racconta di più Sophie?“. La ragazza ha dato una risposta che ha scatenato l’ironia dei social: “Allora, io ne ho parlato prima. Io sono super scaramantica e quindi ti dico le corna! Ho anche il peperoncino tatuato sul braccio. Quindi queste qui sono fondamentali e me le terrò qui fino alla fine“.

Ma la carta tanto voluta da Sophie Codegoni le avrà portato fortuna? No, la Codegoni è rimasta senza carte a metà gioco.

Sophie si tiene le corna, mi sento stronza a ridere🙃 #IlMercanteInFiera pic.twitter.com/l459eXzTvw — ℰℯ🐾 (@elena__ba) October 18, 2023

Le corna, il racconto di Sophie Codegoni.

Non solo la carta a Il Mercante in Fiera, Sophie a Verissimo ha confessato di essere cornuta. L’ex gieffina infatti ha accusato Alessandro Basciano di averla tradita ad Ibiza.