Le Conseguenze Legali per gli Hater

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha condannato severamente gli insulti ricevuti da Liliana Segre sui social media in occasione del Giorno della memoria. Mattarella ha definito inaccettabili e dolorosi gli attacchi razzisti contro la senatrice, sopravvissuta all’olocausto. Ha sottolineato che i social media, nati come piattaforme di libertà, possono trasformarsi in strumenti di violenza e negazione dei diritti. Il presidente ha esortato le autorità a perseguire questi reati per proteggere la libertà e la giustizia.

Gli hater possono affrontare risarcimenti significativi; se la senatrice decidesse di denunciare, il danno morale potrebbe arrivare a 1.032 euro, senza aggravanti. Tuttavia, se i reati rientrano nel contesto di odio etnico, nazionale, razziale o religioso, il risarcimento potrebbe aumentare del 50%, superando i 1.500 euro. Negli ultimi anni, gli insulti sui social contro Segre sono aumentati in frequenza, costringendola a presentare diverse denunce.

Il pubblico ministero di Milano, Nicola Rossato, ha recentemente chiuso le indagini su 12 persone accusate di diffamazione da Segre. Nel medesimo atto, è stata chiesta l’archiviazione per altre 17 persone, tra cui il noto chef Rubio. La senatrice ha già affrontato attacchi per il suo impegno nel preservare la memoria dell’olocausto e dei crimini nazisti. Mattarella ha rimarcato l’importanza di mettere un freno a tali comportamenti per garantire il rispetto della dignità umana e della memoria storica.