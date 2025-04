Le conseguenze della guerra commerciale: impatti e riflessioni

È in corso uno scontro diretto tra Stati Uniti e Cina, provocato dall’aumento dei dazi statunitensi sui prodotti cinesi fino al 104%. In risposta, Pechino ha elevato le proprie tariffe doganali sui beni americani fino all’84%. Questa escalation preoccupa i mercati e divide i Paesi europei sulla strategia da adottare. Il ministero del Commercio cinese ha definito l’azione di Washington una “violazione” delle norme commerciali multilaterali e ha annunciato misure di ritorsione.

Oltre ai dazi, la Cina ha inserito 12 aziende americane in una lista nera, limitandone l’accesso a componenti strategici. La guerra commerciale non ha conseguenze solo sulle cifre macroeconomiche, ma colpisce anche settori più piccoli, come quello delle decorazioni natalizie. I produttori cinesi, che forniscono alberi di Natale e addobbi agli Stati Uniti, stanno affrontando un blocco degli ordini in un momento cruciale per la preparazione alla stagione invernale.

L’Europa ha risposto approvando contro-dazi per un valore di oltre 21 miliardi di euro, in tre fasi a partire dal 15 aprile, ma il blocco è diviso, con l’Ungheria che ha votato contro. L’aumento dei dazi ha generato preoccupazione tra gli investitori, portando a una caduta significativa delle Borse europee. Francoforte ha registrato un calo del 3%, mentre Parigi e Londra hanno visto diminuzioni simili.

Gli effetti collaterali sull’inflazione, i costi delle materie prime e la stabilità geopolitica rimangono una grande preoccupazione, con i settori farmaceutico ed energetico tra i più colpiti. La Cina e gli Stati Uniti continuano a confrontarsi su obiettivi tariffari e strategie commerciali.