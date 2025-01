Le Confidenze della Deputata di Italia Viva

Maria Elena Boschi ha festeggiato i suoi 44 anni durante un’intervista a “Un Giorno da Pecora” su Rai Radio 1, raccontando aspetti poco conosciuti della sua vita privata e della relazione con l’attore Giulio Berruti. Ex ministra con la carica più giovane della Repubblica italiana, tra il 2016 e il 2019 è stata una figura centrale nel governo Renzi, dimostrando lealtà verso il leader di Italia Viva. Durante la diretta, ha ricevuto gli auguri dal fidanzato e ha tagliato una torta celebrativa, condividendo che non ha ancora scoperto il suo regalo.

Boschi ha rivelato di ubriacarsi raramente, vantando una “resistenza all’alcol da alpino” e ha scherzato su una proposta di realizzare un calendario sexy ricevuta mentre era in carica, affermando che probabilmente era uno scherzo. Nonostante il suo successo politico, ha espressamente dichiarato che, se avesse l’opportunità di tornare indietro, sceglierebbe una carriera più creativa, come quella dell’attrice.

Riguardo alla situazione attuale con Berruti, ha rivelato che non ci sono piani per il matrimonio, anche se lui le ha fatto capire che considererebbe la loro relazione come un’unione simile al matrimonio. Boschi ha descritto come aspetta una sorpresa da lui, alimentando le speculazioni su una possibile proposta di matrimonio. L’intervista ha messo in luce una Boschi più aperta e personale, lontana dai soliti riflettori politici.