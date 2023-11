Le confessioni di Letizia sulla sua storia saffica: “L’amavo, l’ho lasciata per mio padre”

Letizia Petris, durante la puntata di ieri sera del Grande Fratello, ha assistito a un video in cui si è visto Beatrice Luzzi darle della lesbica. Un video che ha molto infastidito la gieffina che ha immediatamente sbottato: “non mi interessa darmi delle etichette!“. E nella notte, parlando con Fiordaliso, si è lasciata andare ad alcune confessioni.

La Petris nel corso della sua esperienza a Cinecittà ha parlato apertamente della sua storia d’amore con una donna, anche con la stessa Luzzi, ma quello che le ha dato fastidio sono state le modalità con cui questa storia è stata affrontata in puntata.

“Mi sta sulle scatole che venga fuori questa cosa così in modo schietta, perché prima di entrare al Grande Fratello ne avevo parlato con mia madre e lei mi aveva detto che non ero pronta. […] Non mi piace quello che ha detto Beatrice perché è stata cruda, non è stata una battuta. Con mia madre ne avevo parlato e abbiamo detto ‘speriamo che non venga fuori’ perché sapevamo che non tutte le persone potevano capire”.

Le confessioni di Letizia: “L’ho lasciata perché mio padre non l’accettava”

Le confessioni di Letizia Petris non sono però terminate qua.

“Ho dovuto chiudere la relazione con questa ragazza nonostante fossi innamorata. Questo perché mio padre non riusciva ad accettare. Io mi sentivo in colpa nei confronti di mio padre. Mi sento in colpa tutt’ora perché è morto mentre io stavo con lei, non mi ha mai visto con un uomo. Mia madre ha imparato ad amare quella ragazza, mio padre non l’ha mai accettata”.

La Petris, nonostante la promessa fatta alla madre, ha parlato della sua ex fidanzata al Grande Fratello dopo aver scoperto che Rosy Chin era una sua grande amica. “Quando qua ho incontrato Rosy, che ho scoperto essere grande amica della mia ex fidanzata, mi sono sentita libera di parlarne“.

Giutissimo il consiglio di Fiordaliso: “Tuo padre non c’è più, quindi non puoi più ferirlo sotto questo punto di vista. Quando una persona non c’è più, là diventa libera“.

La storia di Letizia è l’ennesima prova che spesso nemmeno l’amore per un figlio basta ad abbattere i muri del pregiudizio e dell’ignoranza. Ma come si fa ad essere spaventati dell’amore? Come si può non gioire quando si vede una figlia felice e innamorata di una persona perbene?