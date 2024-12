Le condizioni meteo come fattore scatenante della tragedia

Tragedia in mare al largo di Focene, un incidente ha coinvolto un peschereccio di 13 metri, una vongolara, che è affondato causando la morte dei due pescatori a bordo. I fatti si sono svolti nel pomeriggio di domenica 22 dicembre. Il primo corpo è stato recuperato a circa 500 metri dal Lido del Carabiniere, mentre il secondo è stato trovato sulla spiaggia di Focene poco prima delle 22. Tra le possibili cause dell’affondamento vi è il maltempo, che ha reso la navigazione estremamente difficile.

Subito dopo la segnalazione dell’incidente, è stata attivata la macchina dei soccorsi, coordinata dalla Guardia Costiera di Civitavecchia. Sono intervenuti sul luogo dell’affondamento una motovedetta SAR CP 836, un rimorchiatore e una squadra di sub dei Vigili del Fuoco. Inoltre, un elicottero dell’Aeronautica Militare ha sorvolato l’area in cerca di dispersi. Le condizioni meteorologiche critiche, caratterizzate da vento forte e mare agitato, hanno complicato le operazioni di ricerca dei corpi.

Il sindaco di Fiumicino, Mario Baccini, ha espresso il suo cordoglio per la tragedia, dichiarando che la comunità è sconvolta dalla perdita dei due pescatori, persone del territorio che hanno perso la vita mentre lavoravano. Ha anche sottolineato l’importanza di essere vicini alle famiglie delle vittime in questo momento doloroso. Baccini si è recato alla Capitaneria di Porto per seguire da vicino le operazioni di ricerca e ha annunciato l’attivazione della Protezione Civile e dei servizi sociali per supportare immediatamente i familiari dei pescatori deceduti.

Questa tragedia marittima ha suscitato profondo dolore nella comunità locale, con dichiarazioni di solidarietà e iniziative in favore delle famiglie colpite. L’incidente di Focene si aggiunge a una serie di eventi tragici legati alla navigazione, evidenziando la necessità di una maggiore attenzione alle condizioni meteo in mare e alla sicurezza dei pescatori. La fatalità del maltempo ha messo in evidenza i rischi connessi alla professione della pesca, un lavoro che spesso si svolge in condizioni avverse.