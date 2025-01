Le condizioni di Pulisic, Morata e Thiaw

Una brutta e due buone notizie arrivano per mister Sergio Conceicao. Gli esami strumentali hanno escluso lesioni per Alvaro Morata e Christian Pulisic, mentre hanno evidenziato alcuni problemi per Malick Thiaw dopo la partita di ieri a Como. Il Milan ha comunicato che il difensore tedesco ha subito una lesione al bicipite femorale sinistro e dovrà essere sottoposto a un nuovo controllo tra sette e dieci giorni. Di conseguenza, Thiaw sarà indisponibile per i prossimi impegni dei rossoneri, con la speranza di recuperare in tempo per il derby del 2 febbraio.

Per quanto riguarda Pulisic e Morata, entrambi hanno accusato solo un affaticamento muscolare durante il match contro il Como. Gli esami effettuati hanno confermato che non ci sono lesioni muscolari per l’ex giocatore del Dortmund e per quello dell’Atletico Madrid. Tuttavia, Morata sarà comunque indisponibile per la prossima gara di campionato contro la Juventus a causa di una squalifica, conseguente all’ammonizione ricevuta nella sfida dello stadio Sinigaglia.

Pulisic, d’altro canto, sarà monitorato quotidianamente a Milanello, in attesa di segnali positivi mentre si avvicina la sfida contro i bianconeri. La situazione è dunque altalenante per il Milan, che dovrà fare a meno di Thiaw e sperare nel recupero di Pulisic per affrontare la Juventus. Nella prossima partita, la squadra rossonera avrà bisogno di tutti i suoi giocatori migliori per competere al massimo livello contro una delle avversarie più temute del campionato. Il Milan, pur affrontando delle difficoltà con infortuni e squalifiche, punta a tornare a esprimere il suo potenziale, specialmente in vista di impegni cruciali come quello del derby. Il club si prepara con attenzione, fissando gli allenamenti e le valutazioni mediche quotidiane per i suoi giocatori, con l’obiettivo di ottimizzare la loro condizione fisica in questa fase della stagione.