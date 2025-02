Le condizioni di Papa Francesco: cosa sono la polmonite bilaterale e l’infezione polimicrobica?

Papa Francesco è attualmente ricoverato al policlinico Gemelli di Roma per una polmonite bilaterale, diagnosticata attraverso una TAC. L’infezione, che interessa entrambi i polmoni, è stata annunciata in un bollettino pubblicato il 18 febbraio. La polmonite bilaterale è aggravata da un quadro clinico complesso dovuto a un’infezione polimicrobica. Questo tipo di infezione delle vie respiratorie può essere causato da vari agenti patogeni e virus e può associarsi a polmoniti. Per affrontare questa condizione, il Papa sta seguendo un trattamento che prevede l’uso di terapia cortisonica e antibiotici.