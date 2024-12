Le condizioni, cosa dice il chirurgo.

Nicola Pietrangeli, ex tennista, mostra una tempra eccezionale dopo un intervento chirurgico. Giulio Maccauro, professore di Malattie dell’apparato Locomotore e direttore della Uoc di Ortopedia e Traumatologia del Policlinico Gemelli di Roma, ha operato Pietrangeli a seguito di una frattura periprotesica all’anca destra. Il professor Maccauro ha comunicato che Pietrangeli sta già iniziando il recupero e potrà essere dimesso entro 7-10 giorni. Durante l’operazione, Pietrangeli ha dimostrato un buon spirito, scherzando con il medico e l’équipe, esprimendo anche apprezzamenti per i giovani talenti del tennis moderno, come Berrettini, Musetti e Sinner.

Il chirurgo ha spiegato che Pietrangeli aveva già una protesi che è rimasta integra, il che ha facilitato l’intervento. È stato sufficiente ricostruire la parte danneggiata con l’uso di una placca. Nonostante la delicatezza dell’intervento, Pietrangeli lo ha affrontato con grande coraggio e ha superato bene l’operazione. Avendo più di novanta anni, è cruciale evitare complicanze come la mancanza di mobilità che potrebbe portare a problemi come il decubito o embolie. Tuttavia, Maccauro ha confermato che Pietrangeli sta reagendo positivamente e la sua condizione è sotto controllo.

L’operazione, pur essendo complessa, è stata eseguita con successo e non ha presentato complicazioni significative. Pietrangeli è un paziente anziano ma sta dimostrando di avere una buona forza e resistenza, elementi che sono essenziali per uniter un recupero ottimale. Il commento finale del chirurgo evidenzia la determinazione di Pietrangeli nell’affrontare l’intervento e il suo stato di salute attuale, che è promettente. La notizia del suo recupero è una gioia per i tifosi e per il mondo del tennis, che ricorda con affetto questo grande campione.