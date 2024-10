Le comunicazioni in vista del Consiglio Europeo

La premier Giorgia Meloni ha accolto con favore la nomina di Raffaele Fitto come vicepresidente esecutivo della Commissione europea, definendola un motivo di orgoglio per l’Italia. Ha sottolineato l’importanza di una cooperazione tra tutte le forze politiche italiane per garantire un rapido e senza intoppi ingresso di Fitto nella Commissione, particolarmente in un periodo caratterizzato da incertezze geopolitiche e sfide economiche. Meloni ha evidenziato che l’ultima elezione europea ha comunicato chiaramente la volontà dei cittadini di avere una nuova squadra al servizio della presidente della Commissione Ursula von der Leyen.

Ha ribadito che nei momenti di interesse nazionale è fondamentale l’unità, in particolare considerando il ruolo di Fitto, che avrà sotto la sua responsabilità fondi significativi per la Coesione, un’area cruciale per l’Italia e il Mezzogiorno. Nel suo discorso, Meloni ha messo in evidenza la nuova centralità dell’Italia in Europa e la stabilità politica che il governo sta garantendo.

In vista del prossimo Consiglio europeo, Meloni ha affermato che l’Italia avrà un ruolo attivo nel delineare le strategie future, esprimendo fiducia nelle capacità del Paese. Ha anche riaffermato il sostegno dell’Europa all’Ucraina, sottolineando l’importanza di costruire una pace giusta e duratura.

Per quanto riguarda la crisi in Medio Oriente, ha denunciato l’attacco israeliano contro le forze italiane nell’ambito della missione Unifil, chiedendo maggiore sicurezza per i soldati italiani. Ha ribadito il diritto di Israele a vivere in pace, ma ha richiesto nel contempo il rispetto del diritto internazionale umanitario.

Meloni ha evidenziato l’efficacia delle politiche italiane contro l’immigrazione clandestina, con un drastico calo degli sbarchi, e ha lodato il Protocollo Italia-Albania per gestire le domande di asilo. Ha respinto le accuse di ONG come Sea Watch, sostenendo l’importanza di garantire la sicurezza.

Infine, ha criticato l’approccio ideologico al Green Deal europeo, avvertendo che perseguire obiettivi ambientali senza considerare la sostenibilità economica rischia di danneggiare l’occupazione. Ha chiesto un equilibrio tra crescita economica e protezione ambientale, evidenziando che la transizione ecologica deve avvenire senza compromettere la stabilità industriale.