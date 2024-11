Le Comunicazioni del Ministero della Salute

Dopo i recenti casi di botulismo, inclusa la morte di una donna a Roma causata dal consumo di una zuppa di carciofi acquistata in un supermercato, l’Istituto Superiore di Sanità (ISS) ha emanato nuove linee guida per produttori e distributori. Queste indicazioni, diffuse dal Ministero della Salute, mirano a ridurre il rischio di botulino nei prodotti alimentari pronti refrigerati come zuppe e vellutate.

Secondo l’ISS, la pastorizzazione a cui sono sottoposti questi alimenti non è sufficiente a eliminare le spore di Clostridium botulinum, il batterio responsabile del botulismo. Inoltre, la mancanza di conservanti e le caratteristiche intrinseche di tali prodotti agevolano lo sviluppo del batterio. La catena del freddo è cruciale per la sicurezza alimentare; i prodotti devono essere mantenuti a temperature sotto i 6°C per evitare la proliferazione dei batteri. Tuttavia, spesso questa catena viene interrotta nel tragitto tra il supermercato e la casa, e la temperatura media dei frigoriferi in Italia supera i 9°C.

Il Ministero della Salute raccomanda quindi che le etichette di zuppe e vellutate includano indicazioni chiare sul rischio di botulino, suggerendo di far bollire il prodotto per almeno 5 minuti prima del consumo. Il botulismo è una malattia neuro-paralitica causata da tossine del Clostridium botulinum, le cui spore possono trovarsi in vari ambienti e diventare attive in assenza di ossigeno, tipica delle conserve e semi-conserve non trattate.

I gruppi alimentari maggiormente a rischio comprendono conserve fatte in casa, come olive in salamoia, conserve di funghi, carne e pesce, nonché marmellate. Anche le zuppe pronte e vellutate vendute nei supermercati non sono esenti da rischi. La formazione di botulino nelle conserve avviene quando le spore trovano condizioni favorevoli, come l’assenza di ossigeno e una temperatura superiore a 6°C.

I sintomi di avvelenamento da botulino possono insorgere da 24 a 72 ore dopo il consumo e includono nausea, vomito, visione offuscata e difficoltà a deglutire. La tossina può essere mortale, causando paralisi e insufficienza respiratoria nei casi più gravi. La diagnosi di botulismo può essere confermata solo in laboratorio.