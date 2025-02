Le città e gli orari interessati

San Valentino del 2025 porterà disagi per gli innamorati che utilizzeranno i mezzi pubblici, a causa di uno sciopero previsto per venerdì 14 febbraio. Le città più colpite saranno Milano e Firenze, ma anche Latina e Pavia subiranno le conseguenze dell’agitazione. A Milano, il personale dell’ATM si fermerà per 24 ore, con il servizio garantito solo in alcune fasce orarie: dalle 5:00 alle 8:45 e tra le 15:00 e le 18:00; al di fuori di queste finestre, ci saranno ritardi e possibili cancellazioni.

A Firenze, lo sciopero coinvolgerà i lavoratori di GEST, responsabili della rete tranviaria, e quelli di Autolinee Toscane. Il servizio di Autolinee Toscane funzionerà senza interruzioni solo tra le 4:15 e le 8:14 e dalle 12:30 alle 14:29, mentre la rete tranviaria garantirà i tram solo tra le 6:30 e le 9:30 e tra le 17:00 e le 20:00. In precedenti mobilitazioni simili a Firenze, l’adesione è stata del 18,49% per Autolinee Toscane e del 53% per GEST.

Anche a Latina, il trasporto pubblico subirà interruzioni a causa di uno sciopero di quattro ore promosso da Filt-Cgil, Uilt-Uil e Ugl-Fna, che influenzerà i mezzi di CSC Mobilità tra le 16:30 e le 20:30. A Pavia, il personale di Autoguidovie parteciperà a uno sciopero di 24 ore, con corse garantite solo tra le 5:30 e le 8:30 e tra le 15:00 e le 18:00, sebbene il resto della giornata possa presentare sospensioni.