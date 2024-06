le cicale zombie tornano per riprodursi

In questi ultimi anni sono diversi gli eventi rari ai quali abbiamo assistito, non tutti gradevoli, ma per chi pensasse che aver vissuto una pandemia o un periodo con due papi viventi fosse l’apice delle stranezze la natura ha appena servito una “vivace” smentita mostrando uno dei fenomeni più rari di sempre proprio in questo giorni.

Girando sui social media saranno stati in molti ad incappare in video non di certo rassicuranti nei quali si possono vedere migliaia e migliaia di cicale cantare e volare insieme, ricoprendo ogni albero o manufatto quasi come in una delle celebri piaghe citate dalla bibbia ma che aveva le cavallette come protagoniste. Per quanto questo fenomeno possa sembrare sgradevole, tuttavia, la sua straordinarietà non è in discussione tanto che sono tantissimi gli scienziati che da tempo studiano queste specie in cerca di risposte, alcune però sono già arrivate e sembrano incredibili.

Due generazioni di cicale Magicicada sono riaffiorare insieme da sotto terra, l’ultima volta accade nel 1803!

La natura non smetterà forse mai di stupirci ed anche in questo 2024 ci è senza dubbio riuscita mostrando a tutti un evento straordinario quanto raro, ovvero quello dello sfarfallamento delle cicale Magicicada. Queste cicale originarie del sud est degli stati uniti sono animali davvero particolari contraddistinti da due generazioni diverse chiamate Brood XIII e Brood XIX, che si differenziano per la lunghezza del loro ciclo vitale. Le prime, infatti, hanno un ciclo di 13 anni che si compie per lo più sotto terra, al termine di questo lasso di tempo le larve di cicala emergono dal terreno e compiono la loro metamorfosi per vivere poi solo altre 6 settimane, tempo nel quale l’unico obiettivo sarà la riproduzione.

La seconda generazione di cicale ha un ciclo però ancor più lungo che si compie in ben17 anni e che si propone sempre con una cadenza talmente precisa che anche la scienza trova difficile dare le giuste risposte a questo fenomeno. A questo punto i motivi per i quali i due ciclo vitali non si compiano insieme è una mera questione matematica, ma proprio ogni 221 anni succede che , quasi come fosse una congiunzione astrale, le due generazioni appaiano da sotto terra insieme, creando qualcosa di più unico che raro.

I motivi per i quali i ciclo vitali di questi animali siano così lunghi sono sconosciuti, si pensa però che questa sia una strategia evolutiva incredibile che questi animali hanno adottato per garantire la sopravvivenza della specie, tale ciclo è infatti ben più lungo di quello dei loro predatori naturali e lo sfarfallamento sincronizzato in un brevissimo lasso di tempo permette di portare alla luce, e quindi anche alla mercè dei predatori, troppi individui tutti insieme rendendo impossibile che tutti possano essere divorati e garantendo cosi la continuazione della specie.

Per quanto un evento simile possa essere considerato sgradevole, e nessuno dei residenti ami così tanto trovarci in mezzo, resta questa una testimonianza straordinaria di evoluzione e dovremmo tutti essere felici di aver avuto la fortuna di poter assistere ad un evento più unico che raro come questo.