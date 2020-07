Un nuovo studio della Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati (Sissa) di Trieste rivela per la prima volta la sensibilità delle cellule nervose presenti sulla retina a stimoli di tipo meccanico, e apre nuovi interrogativi sul loro funzionamento. Il lavoro – informa la Sissa – è stato pubblicato sulla rivista “Plos Biology”.

I fotorecettori – i coni e bastoncelli – trasformano la luce che arriva nei nostri occhi in informazione. I coni sono principalmente coinvolti nella visione diurna e nel riconoscimento dei colori, i bastoncelli sono molto sensibili alla luce e consentono di vedere anche in condizioni di bassa luminosità. I meccanismi di trasduzione dei segnali luminosi erano noti da tempo, ma lo sviluppo di nuove metodologie sperimentali ispirate alla nanotecnologia ha permesso ai ricercatori della Sissa, del Cnr e dell’Australian National University di capire meglio la complessità del loro funzionamento.

Gli studiosi hanno in particolare indagato la sensibilità meccanica dei bastoncelli degli occhi delle rane, utilizzando gli “optical tweezers”, noti come “pinzette ottiche”, che usano un fascio laser infrarosso per intrappolare particelle di dimensioni piccolissime e manipolare con estrema precisione sistemi biologici senza danneggiarli.

Sono così state applicate lievi pressioni sulla superficie dei bastoncelli e monitorata la risposta con tecniche in grado di rilevare la concentrazione di calcio nella cellula, attraverso la presenza di molecole fluorescenti. Sono state così osservate consistenti variazioni di fluorescenza, dimostrando un’inaspettata sensibilità dei fotorecettori agli stimoli meccanici.





Quali siano gli stimoli meccanici fisiologici in grado di attivare i fotorecettori, è ancora una domanda aperta. E’ stata dimostrata la sensibilità dei bastoncelli a stimoli meccanici, ma anche una riduzione della lunghezza del loro segmento esterno quando sottoposto a flash luminosi (fototropismo). In situazioni come queste è più che plausibile pensare che intervengano stimolazioni di tipo meccanico.

“Riteniamo – spiega Vincent Torre, professore di neurobiologia alla Sissa – che una sensibilità a stimoli meccanici sia necessaria per garantire sia l’integrità cellulare che il funzionamento ottimale della fototrasduzione. Ancora una volta la biologia dimostra che c’è sempre una complessità maggiore, ed è incredibile come lo sviluppo di nuove tecnologie ci permetta di scoprire continuamente cose nuove”.







