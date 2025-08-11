Le celebrità nate l’11 agosto: stelle e leggende in festa

L’11 agosto si distingue come una data privilegiata nel mondo delle celebrità, dando vita a numerosi personaggi iconici. Questo giorno segna i natali di star di Hollywood, innovatori tecnologici e leggende dello spettacolo, creando una miscela affascinante di talenti.

Tra le personalità di spicco, troviamo Chris Hemsworth, nato a Melbourne nel 1983. È celebre per il suo ruolo di Thor nella saga Marvel, che lo ha portato a diventare uno degli attori più cercati di Hollywood. Oltre alla sua carriera cinematografica, Hemsworth ha una vita privata felice con l’attrice Elsa Pataky e tre figli, ma il suo impegno fisico per interpretare il dio nordico è noto a tutti.

Un altro volto iconico è Viola Davis, nata nel 1965. Riconosciuta come una delle attrici più brave della sua generazione, ha ottenuto l’Oscar nel 2017 per la sua straordinaria interpretazione in “Barriere”. Inoltre, ha rivoluzionato la televisione con il suo ruolo da protagonista in “Le regole del delitto perfetto”.

Steve Wozniak, cofondatore di Apple e genio dell’informatica, è nato nel 1950. La sua visione innovativa ha cambiato il panorama tecnologico, rendendo i computer accessibili al grande pubblico.

Ricordiamo anche Hulk Hogan, icona del wrestling, nato nel 1953 e scomparso nel 2025. La sua carriera ha attraversato il ring, il cinema e la televisione, trasformando il wrestling in un fenomeno di massa.

Infine, tra i nomi italiani, emerge Giuseppe Di Vittorio, sindacalista di spicco, e Tania Bambaci, talentuosa attrice. Il segno del Leone, che accomuna questi nati, rispecchia leadership e creatività, elementi distintivi delle loro carriere straordinarie.