Le cause più comuni (Video)

La morte improvvisa di un gatto sano è un evento drammatico e inaspettato, che può lasciare i proprietari con sensi di colpa e dubbi su cosa avrebbero potuto fare per prevenire la tragedia. Le cause principali includono incidenti stradali, malattie cardiache, avvelenamenti e insufficienza renale, spesso non diagnosticate. I gatti, sia di strada che domestici, sono bravi a nascondere i segnali di malessere, rendendo difficile l’individuazione di potenziali problemi di salute.

Alcune delle cause più comuni di morte improvvisa sono i traumi, come incidenti o attacchi da altri animali, e le cardiopatie, che a volte sono congenite e non mostrano sintomi evidenti. Malattie come la cardiomiopatia ipertrofica e infarti possono uccidere l’animale anche durante il sonno. La filariosi, trasmessa da zanzare infette, e l’insufficienza renale cronica sono altre patologie che possono condurre a una morte inaspettata, poiché accumulano tossine nel sangue.

L’ostruzione urinaria, particolarmente nei gatti maschi, è un’emergenza che può portare alla morte entro 72 ore se non trattata. Anche l’intossicazione da sostanze chimiche o farmaci, come paracetamolo e piante tossiche, è una causa frequente di decesso. Inoltre, un ictus può provocare una morte rapida in gatti anziani, mentre la sepsi può derivare da gravi infezioni e complicanze correlate.

Comprendere queste cause può aiutare i proprietari a prestare maggiore attenzione alla salute dei loro gatti e a intervenire tempestivamente in caso di sintomi sospetti.