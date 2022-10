Artrosi nel coniglio è una malattia degenerativa delle articolazioni che può manifestarsi. Vediamo quali le cause, i sintomi e il trattamento.

Oggi nelle case di tanti italiani, sono presenti animali domestici molto particolari e soprattutto più piccoli dei cani.

Ciò è dovuto alla mancanza di spazio, ma soprattutto al poco tempo che si ha disposizione per poterli portare a passeggiare.

Per questo motivo, sono in molti ad optare per piccoli roditori, uccellini e coniglietti. Purtroppo, però, spesso si conosce ben poco sulle necessità e le malattie di questi animaletti.

Nell’articolo di oggi, andremo ad approfondire, l’argomento riguardante, l’artrosi nel coniglio. Come infatti, proprio come gli esseri umani, i conigli possono soffrire di artrosi.

Vediamo, quindi, come poter individuare i sintomi, da cosa dipende l’artrosi nel coniglio e come curarla.

Cause dell’artrosi nel coniglio

Per l’artrosi nel coniglio non esiste una causa che porti alla forma primaria di artrite, ma può derivare dall’uso articolare a lungo termine che di solito viene con l’invecchiamento, oppure come un sintomo secondario di un problema come un trauma o un’instabilità articolare.

Tuttavia, anche l’obesità può influire, poiché gli animali obesi esercitano una maggiore pressione sulle articolazioni.

Sintomi

I segnali che il coniglio affetto da artrosi manifesta, possono variare a seconda della gravità della malattia.

Nella maggior parte dei casi, nei conigli si possono individuare sintomi, quali:

instabilità articolare nel coniglio;

zoppia o un’andatura rigida;

movimenti limitati o non essere in grado di saltare;

gonfiore;

dolore articolare;

incapacità di pulirsi correttamente (pelle squamosa o residui di feci del coniglio sul retro), a seconda delle articolazioni coinvolte.

Diagnosi e trattamento dell’artrosi nel coniglio

Per poter diagnosticare l’artrosi nel coniglio, il veterinario si baserà sulla valutazione dei segnali, un esame fisico per verificare l’andatura rigida, la deformità delle articolazioni e il gonfiore o dolore nelle articolazioni.

Inoltre, potrà includere anche esami del tipo: radiografie e le analisi del fluido che circonda le articolazioni.

Stabilita la diagnosi, il veterinario potrà procedere con il trattamento più adeguato.

Generalmente, per alleviare l’infiammazione e il dolore, il veterinario procede con la prescrizione di farmaci antinfiammatori non steroidei e anche delle terapie fisiche che possono aiutare a migliorare il movimento e la funzione degli arti.

Nei casi più gravi, la chirurgia può essere un’opzione, come ad esempio le procedure ricostruttive per riparare le articolazioni instabili.

È da tenere presente che si tratta di una condizione progressiva e i sintomi alla fine vanno via via peggiorando.

Ciò che è possibile fare per poter andare incontro al coniglio con l’artrosi, sono semplici accorgimenti che possono agevolare la vita dell’animale.

È importante, perciò, garantire all’animale una buona qualità di vita, procurandogli una comoda lettiera per coniglio morbida e pulita, incoraggiandolo a mangiare, fornendogli verdure fresche e umide come spinaci, tarassaco, cime di carota e coriandolo (in alcuni casi potrebbe essere necessarie iniezioni di nutrienti).