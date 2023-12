le cause e i rimedi

Perché il pappagallo barcolla: riconoscere e trattare i problemi di equilibrio del colorato volatile. Vediamo le cause e come intervenire.

Il pappagallo è un animale domestico sempre più popolare grazie alla sua intelligenza, al suo fascino e alla sua capacità di imitare la voce umana.

Tuttavia, per quanto interessante e apparentemente semplice da curare, come tutti gli animali, anche il pappagallo può essere soggetto a problemi di salute.

Tra i segnali più comuni, il barcollare è uno dei sintomi più preoccupanti. Ecco perché in questo articolo andremo a vedere, quali le cause e come intervenire per risolvere il problema. Scopriamo quindi perché il pappagallo barcolla.

Perché il pappagallo barcolla

Il barcollare è un sintomo che può derivare da diverse condizioni alcune delle quali possono essere anche gravi.

Ecco perché, è fondamentale saper riconoscere i segnali ed intervenire tempestivamente.

Il pappagallo che barcolla è una condizione che nella maggior parte dei casi può essere causata da infezioni, lesioni, problemi neurologici o metabolici nel volatile.

Non dimentichiamo che in alcuni casi potrebbe essere anche un sintomo di avvelenamento nel pappagallo.

Andiamo quindi a vedere nello specifico, le condizioni che possono provocare il barcollamento del pappagallo.

Problemi di equilibrio

Per capire perché il pappagallo barcolla è importante sapere come funziona il suo equilibrio. L’equilibrio del volatile è dato da un complesso sistema di organi e nervi che lavorano insieme.

Uno di questi organi, è chiamato sistema vestibolare che si trova nell’orecchio. Il sistema vestibolare, aiuta a mantenere la postura e l’orientamento spaziale dell’animale.

Se questo sistema non funziona correttamente, il pappagallo può avere problemi a camminare o a restare in equilibrio.

Disturbi all’orecchio interno

L’orecchio interno, è una parte importante del corpo del pappagallo, perché lo aiuta a sentire e a mantenere l’equilibrio.

Quando non funziona correttamente può causare problemi di equilibrio come per esempio il barcollamento.

In questi casi, è bene portare il pappagallo dal veterinario, In modo tale che il veterinario possa diagnosticare la causa del problema e consigliare quanto prima il trattamento più appropriato.

Lesioni o malattie

Oltre ai problemi di equilibrio, il pappagallo barcolla per problemi dovuti a lesioni o malattie.

Le lesioni possono danneggiare le zampe, le ali o altre parti del corpo del pappagallo rendendo difficile il movimento.

Le malattie, invece possono colpire l’apparato locomotorio che è responsabile del movimento del sistema nervoso dell’animale e controlla i suoi movimenti.

Ecco alcuni esempi di lesioni e malattie che possono causare il barcollamento nel pappagallo:

Sintomi associati al barcollamento del pappagallo

Il pappagallo che barcolla non è solo un segnale di malessere nel volatili, ma può essere accompagnato anche da altri sintomi come:

agitazione nel pappagallo;

isolamento del pappagallo:

rifiuto del cibo;

riduzione dell’attività fisica.

È importante notare che questi sintomi possono indicare una causa sottostante come una malattia o anche un trauma.

In questi casi, è consigliabile portare l’animale dal veterinario per una diagnosi più accurata.

Trattamenti

Capire perché il pappagallo barcolla è fondamentale, poiché solo in questo modo si potrà trovare il giusto trattamento.

Occorrerà, perciò essere sicuri della causa del barcollamento del pappagallo, poiché permetterà di prendersi cura del volatile nel modo migliore possibile.

Se la situazione dovesse essere complicata, il veterinario potrà suggerire trattamenti speciali con farmaci che vanno a ridurre l’infiammazione e a migliorare l’equilibrio.

Inoltre, il veterinario potrà suggerire un cambiamento nella dieta del pappagallo e di verificare l’ambiente del pappagallo per accertarsi che sia sicuro.

Bisognerà, quindi adattare il luogo in cui vive l’animale, eliminando oggetti pericolosi e controllando che la gabbia del pappagallo sia in buono stato.