Spesso i nostri amici a quattro zampe possono presentare la pancia gonfia. Vediamo insieme quali sono le cause del gonfiore addominale nel gatto.

Quando condividiamo la nostra vita con un amico a quattro zampe dobbiamo fare attenzione ad ogni singolo comportamento e sintomo che quest’ultimo può presentare, in modo tale da comprendere se la nostra palla di pelo possa soffrire di qualche patologia oppure no.

Infatti, anche una semplice pancia gonfia può essere sintomo di qualcosa che non va nel nostro amico a quattro zampe. Vediamo insieme, nel seguente articolo, quali sono le principali cause del gonfiore addominale nel gatto.

Gonfiore addominale nel gatto: le cause della pancia gonfia nel Micio

È risaputo quanto i gatti siano bravi a nascondere il dolore e qualsiasi tipo di malattia, per questo motivo è molto importante fare attenzione a piccoli particolari che possono dirci come sta il nostro amico peloso. Uno dei sintomi da notare nel felino, è il gonfiore addominale.

Sono varie le cause per cui il nostro amico a quattro zampe può presentare una pancia gonfia, alcune di esse possono essere molto gravi, per questo motivo è necessario contattare il veterinario nel momento in cui notiamo tale particolare nel nostro amico peloso. Ma vediamo insieme nello specifico quali possono essere le cause del gonfiore addominale nel gatto.

Sovrappeso

Uno dei primi motivi per cui il nostro amico a quattro zampe potrebbe presentare la pancia gonfia è perché è in sovrappeso. Ciò si può verificare soprattutto se il nostro amico peloso non fa esercizio fisico e mangia molto.

Per capire se questa è la causa del gonfiore addominale del nostro felino, il veterinario effettuerà un esame generale nel gatto. È importante infatti contattare lo specialista, in quanto un felino in sovrappeso può presentare ulteriori problemi di salute che possono portarlo ad una vita ridotta. Infatti la maggior parte dei gatti in sovrappeso rischiano di sviluppare il diabete e possono avere problemi articolari o fratturarsi facilmente le ossa a causa del peso eccessivo.

Peritonite infettiva felina

Un altro motivo per cui il nostro amico a quattro zampe potrebbe presentare la pancia gonfia è la peritonite infettiva felina (FIP). Tale patologia deriva dalla mutazione del coronavirus felino e solitamente colpisce i felini che hanno tra i 6 mesi e due anni di età. In questo caso, oltre alla pancia gonfia possiamo riscontrare nel nostro amico a quattro zampe anche altri sintomi come: inappetenza, letargia e febbre.

Presenza di parassiti

Una delle ragioni più comuni per cui il nostro amico a quattro zampe presenta un addome gonfio è la presenza di parassiti. Ciò capita soprattutto se si tratta di gattini o comunque di gatti più giovani. In questo caso possiamo riscontrare nel nostro amico peloso anche altri sintomi come: vomito e feci anomale. Nei casi più gravi, possiamo osservare anche delle tracce di sangue nelle feci del gatto. Anche in questo caso, come negli altri casi, è necessario contattare il veterinario.

Ascite

Nel momento in cui gli organi interni del gatto, nello specifico il fegato, i reni e il cuore, i quali partecipano al sistema circolatorio e alla rimozione dei liquidi e delle scorie in eccesso, non funzionano bene o non funzionano affatto, il liquido in eccesso può accumularsi all’interno dell’addome dando origine all’ascite nel felino, motivo per cui il gatto presenta un addome gonfio. Tale condizione può causare altri sintomi nel nostro amico peloso ossia: inappetenza, vomito e disturbi addominali.

Megacolon

Nel caso in cui i nervi del colon del nostro amico peloso smettono di funzionare, il felino potrebbe soffrire di una condizione chiamata megacolon, ossia il colon si allarga e le feci si accumulano all’interno di esso causando anche stitichezza nel nostro amico peloso. Tale condizione richiede l’intervento immediato del veterinario.

Tumore

Infine, nella peggiore delle ipotesi, il nostro amico a quattro zampe potrebbe presentare l’addome gonfio a causa della presenza di un tumore al fegato nel gatto, ciò accade soprattutto se il felino è anziano. Oltre al gonfiore addominale possiamo osservare nella nostra palla di pelo anche altri sintomi come: dimagrimento eccessivo, letargia, vomito, aumento della se te e della minzione.