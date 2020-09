Quando venerdì scorso Gabriel Garko è entrato nella casa del Grande Fratello Vip per fare una sorpresa ad Adua Del Vesco e fare coming out, tutti gli altri gieffini sono stati rinchiusi in camera ad assistere alla scena.

Garko, prima di fare coming out, ha fatto un lungo discorso sul bambino perduto e ritrovato che ha preso per mano (monologo che è stato bonariamente preso in giro anche da Selvaggia Lucarelli a Ballando con le Stelle) e ciò ha fatto ironizzare anche i gieffini che hanno assistito alla scena.

Fra la lettera e le lacrime ai gieffini è sembrato tutto una grande recita. Patrizia De Blanck ha commentato: “Ma fa l’attore? Cos’è?“, mentre Francesco Oppini è stato più velenoso: “Recita meglio che nelle fiction“; infine Tommaso Zorzi ha citato The Lady di Lory Del Santo: “Ma non è che è un provino per The Lady di Lory Del Santo?“.

Ovviamente nessuno ha preso in giro Gabriel Garko per il coming out, ma per il modo in cui l’ha fatto.

Al termine della scorsa puntata è stato poi Tommaso Zorzi ad affossare Gabriel Garko facendo l’imitazione di Barbara d’Urso a Live Non è la d’Urso.

“Benvenuti ad una nuova puntata! Stasera esclusive choc. Nell’ascensore di Live Non è la d’Urso avremo Adua Del Vesco con Gabriel Garko. Chi dei due porta la gonna?”

Battuta (brutta) che gli è costato una tirata d’orecchie da parte di Signorini.