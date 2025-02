Le case in pietra e i tetti di lose: ecco il borgo tra le montagne del Piemonte dove immergersi nelle antiche tradizioni

Chianale, situato in Valle Varaita al confine tra Italia e Francia, è un affascinante borgo montano che conserva le sue radici occitane. A 1800 metri di altitudine, questo incantevole villaggio presenta case in pietra e legno con tetti di lose, a simboleggiare l’architettura medievale. L’assetto urbano di Chianale si sviluppa lungo il torrente Varaita, unito da un suggestivo ponte in pietra. La bellezza del luogo è accentuata dall’atmosfera alpina, specialmente quando la neve lo trasforma in un suggestivo presepe nei mesi invernali.

Chianale ha una storia ricca e variegata, con insediamenti già in epoca romana. Nel X secolo, le incursioni saracene influenzano la comunità, mentre nel 1125 il territorio viene assegnato ai marchesi di Saluzzo. Tra il 1363 e il 1713, il borgo fa parte della République des Escartouns, un sistema amministrativo innovativo che promuove l’autogoverno. In seguito, sotto i Savoia, Chianale vede fissato il confine tra Italia e Francia.

La Chiesa di Sant’Antonio, risalente al XIV secolo, e la Chiesa di San Lorenzo, del XVIII secolo, arricchiscono il patrimonio culturale di Chianale. Inoltre, il Bosco dell’Alevè, menzionato da Virgilio, offre splendidi percorsi naturali. In estate, è possibile praticare trekking verso il Monviso, mentre in inverno il borgo diventa meta per sci nordico e ciaspolate. Durante la visita, non mancate di assaporare i deliziosi formaggi d’alpeggio e le ravioles tipiche della zona. Chianale è un luogo dove ogni pietra racconta una storia, immersi in un mondo magico di tradizione e cultura alpina.