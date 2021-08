In periodo di “south working” è più facile che il portatile aziendale operi in ambienti all’aria aperta e in contesti meno sicuri di un ufficio. Così come portatili e tablet sempre più presenti nelle aree di produzione o nei cantieri hanno bisogno di un livello di protezione adeguato alle condizioni ambientali.

Per questo il comparto dei computer rugged non mostra segni di cedimento. Pur rimanendo una nicchia, continua a registrare un costante incremento di quote di mercato e, soprattutto, vede le proprie caratteristiche estendersi anche ad altre famiglie di laptop.

Acer sottopone allo standard militare MIL-STD-810G non solo la propria famiglia di laptop rugged Acer Enduro, ma anche le serie di laptop TravelMate e Chromebook e i PC Veriton, proprio con l’obiettivo di proporre prodotti affidabili e resistenti anche ai mercati consumer e business.

Proprio per confermare l’utilità di specifiche di alta affidabilità anche in contesti ambientali non estremamente critici, Acer ha introdotto due nuovi modelli all’interno della famiglia Enduro. Il notebook Enduro Urban N3 e il tablet Enduro Urban T1. I modelli sono accomunati da telai solidi, resistenti agli urti, alle cadute, alle infiltrazioni d’acqua, alla polvere e alle temperature estreme. A queste caratteristiche si aggiunge lo schermo FHD ad alta luminosità per leggere i contenuti anche all’aria aperta, indipendentemente dalle condizioni di luce esterna.

Resistenza massima a sabbia e acqua per tutti

Così, i test di resistenza alla pioggia o all’umidità, come i test di caduta e di resistenza alle vibrazioni per le tre famiglie di prodotto, sono molto simili, anche se agli Acer Enduro si richiedono standard più alti. Per fare solo un esempio, gli Enduro sono pronti a resistere due giorni a temperature fino a -32°C e fino a 4 ore a temperature fino a 65°C. Mentre i TravelMate e i Chromebook sopportano temperature comprese tra i -32°C e i 49°C per almeno 8 ore.

La resistenza a polveri e all’acqua, invece, rientra nei test ufficiali della Commissione Elettrotecnica Internazionale (IEC), secondo lo standard EN 60529. I modelli di Acer raggiungono il livello massimo di certificazione sia per la resistenza alla polvere che all’acqua. In particolare, viene garantita la protezione totale dall’ingresso di polveri, compresa la tenuta a vuoto, collaudata con flusso d’aria continuo. Tutti i modelli, inoltre, sono protetti contro gli effetti dell’immersione in acqua sotto pressione per lunghi periodi (a profondità maggiori di un metro e per più di 30 minuti).

Massima sicurezza garantita

Ma Acer non si ferma qui. Per rendere un proprio modello affidabile, è necessario dotarlo anche di una protezione informatica adeguata. Una protezione che oggi non si può limitare ai dati e ai programmi, ma deve comprendere anche le componenti hardware.

Alcuni dei modelli tower Acer Veriton soddisfano i criteri TPM (Trusted Platform Module) grazie alla Suite Acer Security, un pacchetto completo di funzionalità hardware e software studiata per proteggere sia i dati che le componenti hardware. La Suite Acer Security si occupa, per esempio, di criptare i file di programma e le password e, insieme alla soluzione di protezione Acer PCGuard, fornisce una soluzione completa di protezione e gestione dei computer aziendali pronta a fronteggiare ogni tipo di minaccia e a semplificare il lavoro del team IT aziendale.

Acer PCGuard fornisce l’Instant Recovery per un recupero in pochi secondi di una immagine completa del Pc salvata in precedenza e non solo. Le funzionalità Net Clone e di Network Management, infatti, permettono l’installazione dei software aziendali, la configurazione e la gestione di gruppi di computer da un unico end point di amministrazione.

In definitiva, tutti i modelli Acer garantiscono un’affidabilità massima ai consumatori e agli utenti aziendali. Sia grazie alla protezione specifica dagli agenti atmosferici e da particolari condizioni ambientali, che a quella di dati e applicazioni.