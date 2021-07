Le canzoni dell’estate 2011: i tormentoni italiani e stranieri che hanno accompagnato la nostra estate dieci anni fa.

L’estate 2011 fu dominata dai tormentoni, come sempre, ma molto differenti rispetto a quelli degli anni più recenti. Si cominciavano ad affacciare i ritmi reggaeton, la trap era ancora in cantiere, ma conquistare il titolo di canzone dell’estate fu soprattutto il ritmo solare di un grande cantautore italiano, uno dei più amati degli ultimi trent’anni: Jovanotti. Andiamo a riscoprire e riascoltare le hit più ballate di quella incredibile stagione.

Le canzoni dell’estate 2011: i tormentoni italiani

Sembra incredibile guardando a cosa sta accadendo negli ultimi anni, in cui i tormentoni italiani sono talmente tanti da essere affidati spesso anche a non cantanti, come Pamela Prati, Maria Teresa Ruta o Pierpaolo Pretelli. Dieci anni fa erano i musicisti a fare musica, e tra gli italiani a dominare l’estate erano davvero in pochi. C’era ad esempio Giorgia, con il suo singolo Il mio giorno migliore, ancora oggi passatissimo in radio.

Giorgia

Ma il vero mattatore dell’estate fu Jovanotti con due hit molto differenti tra loro: The Sound of Sunshine, dalle atmosfere caraibiche e molto leggere portate anche dal duetto con Michael Franti; e poi Il più grande spettacolo dopo il Big Bang, uno dei brani più cantati di Lorenzo negli ultimi dieci anni.

I tormentoni estivi stranieri del 2011

Come detto, erano però perlopiù straniere le hit estive di quella calda estate 2011. Nelle classifiche radiofoniche spiccava infatti su tutte la rotazione di Danza Kuduro, il ballo di gruppo lanciato dal rapper francese Lucenzo. Ma non mancavano firme più prestigiose, come quella di Katy Perry con la sua Last Friday Night, mentre Adam Levine e Christina Aguilera avevano puntato su un brano contagiosissimo: Moves Like Jagger. E Lady Gaga? Anche la popstar italo-americana aveva cercato di conquistare le classifiche con la hit You and I, ottenendo però un successo meno virale.