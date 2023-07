le canzoni più belle del batterista con i Queen

Le migliori canzoni dei Queen scritte da Roger Taylor: da I’m in Love with My Car a These Are the Days of Our Lives.

Non tutti sanno che Roger Taylor non è stato solo l’eclettico batterista dei Queen, ma anche una delle loro menti compositive. D’altronde, la grandezza del quartetto capitanato da Freddie stava proprio nella capacità di tutti i membri di scrivere canzoni originali e orecchiabili.

Taylor, che tra l’altro ha inciso anche diversi album da solista ed è stato il frontman di un altro gruppo, i Cross, ha scritto molti brani divenuti vere hit dei Queen, e spesso si è dilettato anche come cantante principale. Andiamo a scoprire le cinque canzoni più famose della band che portano la sua firma.

Le migliori canzoni dei Queen scritte da Roger Taylor

Roger Taylor

Queen – I’m in Love with My Car

Dopo i contributi tutto sommato non troppo ispirati dei primi tre album dei Queen, nel capolavoro della band, A Night at the Opera, Roger Taylor tira fuori il primo dei suoi pezzi storici: I’m in Love with My Car.

Una dichiarazione d’amore per… la propria auto. Inizialmente Brian May non la prese in considerazione, pensando fosse uno scherzo. Invece alla fine l’insistenza di Taylor servì a regalare all’album un brano diverso, duro, acerbo per certi versi, e di sicuro fuori lontano dal tono generale del disco. Di seguito il video di I’m in Love with My Car:

Queen – Radio Ga Ga

Finiti gli anni Settanta, la vena creativa dei Queen e di Roger Taylor non si esaurisce di certo. Nel decennio più ‘synth’ della storia della musica, anzi, il batterista sembra trovarsi più a suo agio rispetto ad altri colleghi.

Tra i suoi brani più rappresentativi ecco allora spuntare dall’album The Works del 1984 uno degli inni da stadio della band: Radio Ga Ga. Un brano dedicato con nostalgia agli anni d’oro della radio, ormai messa ai margini dall’avvento del fenomeno Mtv. Di seguito il video di Radio Ga Ga:

Queen – A Kind of Magic

L’album A Kind of Magic dei Queen, parte integrante della colonna sonora del film Highlander, è uno dei capolavori della discografia della band. Un long playing talmente ricco di hit da sembrare un greatest hits.

Tra i pezzi iconici del disco c’è ovviamente la title track, scritta da un ispirato Roger Taylor e poi rifinita da un Freddie Mercury mai come in quel periodo dotato di un vero tocco magico. Questo il video ufficiale del brano:

Queen – The Invisible Man

Dall’album The Miracle i Queen decisero di accreditare ogni pezzo all’intero quartetto, senza dividersi i meriti per le composizioni. Sappiamo però che la paternità di The Invisibile Man è tutta di Roger Taylor. Stando al racconto di Brian May, il batterista scrisse parte della canzone in bagno. Una cosa simile era già successa a Freddie Mercury per Crazy Little Thing Called Love, peraltro.

Di seguito il video di The Invisible Man:

Queen – These Are the Days of Our Lives

Quarto estratto dall’album Innuendo del 1991, è uno dei pezzi più semplici della band, ma anche uno dei più emozionanti. Fu l’ultima canzone registrata dalla band in maniera canonica. I restanti tre brani del disco vennero infatti incisi vocalmente da Freddie prima della sua morte, per poi essere completati dal resto della band.

Questo il video di These Are the Days of Our Lives, l’ultima apparizione in una clip del frontman della band: