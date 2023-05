Eurovision 2023, quali sono state le canzoni più ascoltate su Spotify: i brani più amati in Italia e nel mondo sulla piattaforma.

L’Eurovision Song Contest 2023 è ormai alle spalle. Il tempo delle polemiche probabilmente è finito. Mentre la Svezia si sta già industriando per organizzare un’edizione indimenticabile nel 2024, agli appassionati non resta che analizzare i risultati di una kermesse che ogni anno si conferma in ottima forma. Se il dominio di Loreen è stato totale all’interno della competizione, quali sono state invece le canzoni più ascoltate su Spotify? La risposta, in Italia e nel mondo, è stata piuttosto differente.

Eurovision 2023: le canzoni più amate dagli italiani

A raccogliere i dati relativi all’ascolto su Spotify, la piattaforma per lo streaming musicale più utilizzata al mondo, è stato la Hill+Knowlton Strategies, soffermandosi in particolare sia sull’ascolto in Italia nella settimana della kermesse, sia sull’ascolto a livello globale.

Marco Mengoni

Come prevedibile, ci sono state delle differenze piuttosto profonde. Dall’8 al 14 maggio, infatti, gli italiani hanno premiato ovviamente il nostro Marco Mengoni con la sua Due vite. Al secondo posto l’altra italiana in gara, la giovane artista che ha portato in alto la bandiera della Norvegia: Alessandra con la sua Queen of King. La vincitrice Loreen ha invece conquistato solo il terzo gradino del podio con la sua Tattoo.

Interessante notare, però, come nel nostro paese il brano che è cresciuto maggiormente nella settimana dell’Eurovision sia stato Cha Cha Cha di Käärijä, secondo classificato a Liverpool, con uno straordinario +1200%. Molto bene anche Because of You del belga Gustaph e Watergun dello svizzero Remo Forrer.

Questa la top 10 delle canzoni più ascoltate in Italia:

1 – Due vite di Marco Mengoni

2 – Queen of Kings di Alessandra

3 – Tattoo di Loreen

4 – Cha Cha Cha di Käärijä

5 – Unicorn di Noa Kirel

6 – My Sister’s Crown delle Vesna

7 – Solo di Blanka

8 – Évidenment di La Zarra

9 – Who the Hell is Edgar? di Teya e Salena

10 – Heart of Steel dei Tvorchi

I brani più ascoltati al mondo

Allargando lo sguardo agli ascolti a livello globale, si comprende come mai alla fine la vittoria abbia sorriso proprio alla Svezia e a Tattoo. La canzone più ascoltata durante la settimana dell’Eurovision, in tutte le fasce d’età, è stata proprio quella di Loreen. Bene anche il finlandese Käärijä, arrivato al secondo posto, seguito dalla norvegese-italiana Alessandra Mele. Solo quinto, invece, il nostro Mengoni a livello mondiale, superato anche da Noa Kirel per Israele.

Di seguito la top 10 a livello mondiale:

1 – Tattoo di Loreen

2 – Cha Cha Cha di Käärijä

3 – Queen of Kings di Alessandra

4 – Unicorn di Noa Kirel

5 – Due vite di Marco Mengoni

6 – Solo di Blanka

7 – Évidenment di La Zarra

8 – Who the Hell is Edgar? di Teya e Salena

9 – My Sister’s Crown delle Vesna

10 – I Wrote a Song di Mae Muller